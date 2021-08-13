德甲新帥鬥法　拜仁未上力慕遜受讓筍

德甲周六凌晨開打，揭幕戰由慕遜加柏主場硬撼衞冕嘅拜仁慕尼黑。力爭德甲10連霸嘅拜仁，季前熱身賽表現麻麻，似乎仍未適應新帥拿高斯文嘅戰術，而且近年造訪慕遜加柏經常失分，拜仁仲要讓1/1.5球略嫌太多，捧慕遜加柏下盤。（香港開電視77台、有線661及601台周六凌晨2時30分直播）

自2013年起連續9季稱霸德甲嘅拜仁，除咗主帥費歷克轉教德國國家隊外，後防主力阿拉巴、謝路美保定亦已經離隊，為補充實力，拜仁重金簽入RB萊比錫少帥拿高斯文及中堅烏柏美卡奴，希望保住班霸威勢。新人事新作風，拿帥刻意改打433陣式，高舉進攻旗幟，但拜仁眾將明顯未適應，最近4場熱身賽，竟然只得1和3負，球員狀態未起，似乎仲要時間磨合，今場就算有球星羅拔利雲度夫斯基列陣，但要贏唔係咁易。

慕遜加柏已經撻着

上季排第8位嘅慕遜加柏，改由前法蘭克福教練侯達接手，大部分主力如柏利亞、馬古斯杜林、科利安尼奧侯斯等仍然留隊，變動不大。慕遜加柏不但季前熱身賽戰績理想，上周德國盃首圈賽事更憑隊長史甸度一箭定江山，以1比0淘汰凱沙羅頓晉級。翻查紀錄，慕遜加柏近4次聯賽主場對拜仁，取得3勝1負，今仗可趁拜仁未上力博偷雞，主場受讓抵玩到爆。