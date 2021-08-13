【女足粉絲團】期待新一季的賽事展開！

足總於周二（10日）舉行了「香港足球總會分享會暨嘉許禮」，頒發上一球季的各個獎項，當中最受矚目的「香港足球小姐」由聯賽第5名的大埔球員劉潤兒以9票獲選。劉潤兒為前香港代表隊中堅，曾為港隊出戰多個國際賽事，在大埔能勝任場上多個位置，本季除了在中場穿針引線外，亦貢獻了6個入球。

本季「香港足球小姐」投票由甲組聯賽賽事監察員於每場聯賽後投票予對方球員，礙於疫情關係，未能在「香港足球明星選舉」頒發，因此在此分享會暨嘉許禮補頒。賽事監督員的註冊資格為球隊年滿21歲的職員，每隊最多可註冊7名監督員，而其中一名必須為香港足球總會註冊之亞洲足協C級或以上之教練，球員亦可註冊為監督員，但在同一場比賽只能以其中一個身份參與。大部分甲組聯賽球隊均由教練擔任每場賽事的監督員，倘若下季能開放投票予更多持分者參與，相信能令「足球小姐」選舉更有競爭性。

除「足球小姐」外，原來得到有心人士的贊助，增設了「女子足球優秀表現獎」及「女子足球傑出發展獎」為一眾球會帶來驚喜。「女子足球優秀表現獎」由上季甲、乙組、U18及U15冠軍隊伍獲得，每隊各得獎金港幣15,000元，相信是女足聯賽首次為各組別冠軍發出獎金。至於「女子足球傑出發展獎」則由港會、傑志、大聯盟足球學院及公民獲得，每隊各得獎金港幣15,000元。公民由於獲得甲組聯賽、U15青年聯賽及傑出發展獎，共得港幣40,000元，成為今季大贏家。可惜的是反而甲組「神射手」不設獎金，否則愉園和沙田都會有球員可以分享喜悅了！

在此再次恭賀各得獎球會，而沒有得獎及未獲邀出席分享會暨嘉許禮的球會亦毋須氣餒，每一間球會、每一位教練、球員，都是發展女足不可或缺的部份。近日傳來令人鼓舞的消息，傑志將開始半職業的組軍，並由前港超聯球隊教練張寶春出任主帥，為女足球會發展踏出重要的一步，加上更多新球隊的出現，相信一眾球迷定必引頸以待來季的比賽。新一季《女足粉絲團》將繼續在為大家帶來香港女足的資訊，記得多多支持呀！