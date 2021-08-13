提升實力追擊賓福特　阿仙奴客Ｗ省招牌

經過意大利捧歐國盃、美洲盃阿根廷封王同港隊揚威奧運嘅熱潮之後，新一季聯賽回歸再成球迷焦點！英超、西甲同德甲3大聯賽周六凌晨率先開鑼，各國列強經過暑假大執位後，實力提升勢必再掀惡鬥，邊隊可以脫穎而出一統天下？大家拭目以待！

新一季英超開波！打頭陣有新升班嘅賓福特主場迎戰阿仙奴；「兵工廠」上季只排第8位，連歐洲賽都冇份踢，今夏為重振雄風積極招兵，疊埋心水喺聯賽搏殺，首仗面對史上首次踢英超嘅賓福特，阿仙奴實力同經驗都喺對手之上，客勝可期。（Now 621及611周六凌晨3時直播）

經過表現低沉嘅一季，阿仙奴痛定思痛希望大翻身，季前增兵相當豪爽，早前豪花5,000萬鎊簽入英格蘭中堅賓韋特，令球隊防守更加穩健，同時引入中場森比盧干加同左閘紐奴泰華利斯兩位新星，總共花費差唔多8,000萬鎊，同佢哋以往「撳實荷包買球員」嘅政策比較，足見球隊今季野心勃勃。呢3位新兵喺近期多場熱身賽都有上陣，已一定程度融入球隊，唔使擔心磨合問題。

除英格蘭翼鋒布卡約沙卡喺上場對熱刺嘅熱身賽以後備上陣，有份出戰歐國盃嘅格列沙加、基蘭泰亞尼同賓特尼奴亦早已歸隊，今場大部分主力都可候命。事實上，「兵工廠」近季開鑼戰成績唔差，對上4季首輪錄得3勝1負，當中上季開咧戰就以3比0大破新升班嘅富咸，慣常季初即已操起狀態，捧場球迷可以更放心。

英超新丁鬥攻冇着數

賓福特上季透過附加賽攞到升班資格，史上首次征戰英超，主攻踢法令佢哋成為上季英冠入波最多球隊，經過46輪聯賽合共攻入79球，但賓福特失球數字同樣偏高，上季英冠就失咗42粒。呢支「英超新丁」若果今季維持搶攻踢法，必然係極為冒險嘅戰術，何況阿仙奴前線球員速度甚高，賓福特如果選擇對攻就正中下懷，預計今場英超首戰難免要交學費，捧阿仙奴客勝穩陣。