【賽後解碼】兩位神鋒缺陣　成兵工廠致命傷

阿仙奴喺英超揭幕戰，作客0比2不敵新升班球隊賓福特，好大程度由於兩位主力射手奧巴美揚、拿卡錫迪缺陣，結果球隊即使全場有22次射門，都未轉化為入球。更加不幸係領隊阿迪達透露，呢兩位神鋒下場對勁敵車路士，都未必可以復出，隨時再輸鑊甘。

奧巴美揚、拿卡錫迪一齊缺陣，令人大感意外，阿迪達解釋話：「我只可以講，佢哋感到身體不適，呢樣嘢比賽前已經知道，唔應該作為輸波藉口，我哋必須作出改變同適應，我唔知道奧巴美揚、拿卡錫迪下場能否上陣。」

奧巴美揚係兵工廠隊長，而拿卡錫迪係球隊上季首席射手，兩人上季英超合共轟入23球，佢哋一齊倦勤，對阿仙奴絕對係致命打擊。

阿迪達今場被逼用20歲小將巴洛根踢正選前鋒，就知鋒線人腳選擇有限，巴洛根踢咗59分鐘就被換走，由布卡約沙卡入替，下場對車仔，可能要改踢無鋒陣。

值得一提，阿仙奴近15次英超上半場落後，最終只取得4和11負，應付逆境波能力非常差。

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