拜仁揭幕戰即失分　新帥領軍5場未贏過

歐洲主流聯賽開季，立即連番爆冷，唔止阿仙奴喺英超揭幕戰輸波，拜仁慕尼黑亦喺第1場德甲聯賽失分，作客僅逼和慕遜加柏1比1，呢支德甲9連冠王者由新帥拿高斯文接手執教之後，踢咗5場比賽都贏唔到。

34歲嘅拿高斯文近年執教RB萊比錫，創出佳績，拜仁請佢加盟，原本被寄予厚望，但卻出現反高潮，踢4場熱身賽只有1和3負，包括0比2不敵慕遜加柏。兩隊今場德甲揭幕戰，再次交鋒，拜仁都未能取得優勢，開波10分鐘就失守，被慕遜加柏前鋒柏利亞射入。

拜仁之後傾力反擊，羅拔利雲度夫斯基2次射門，都被門將恩尼森馬救出，直至42分鐘，拜仁先至扳平，甘美治開出角球，羅拔利雲度夫斯基凌空射入，呢位波蘭國腳連續7季德甲首輪賽事入波，創出新紀錄。

拜仁下半場攻勢一浪接一浪，艾方素戴維斯、羅拔利雲度夫斯基先後近門起腳，都被門將恩尼森馬用腳擋出，呢位瑞士鋼門延續歐國盃嘅出色表現，今場屢救險球。

比賽末段，慕遜加柏幾乎可以贏波，史甸度遠射，但被拜仁門將紐亞飛身撲出，馬古斯杜林喺禁區內疑似被拜仁中堅烏柏美卡奴拉跌，但球證冇吹12碼，最終打和1比1。

拜仁將於下周三(18日)凌晨德超盃對多蒙特，主帥拿高斯文勢必面臨更大考驗。