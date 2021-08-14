盧卡古未有球衣號碼 今晚做住觀眾先
2021年08月14日 12:00
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車路士公布新一季球員嘅球衣號碼，但新加盟嘅射手盧卡古，仲未獲分配冧巴，預料將無緣周六(14日)晚英超主場對水晶宮。原本一般估計盧卡古可以獲得9號球衣，但呢件波衫依家仍然屬於譚美阿巴謙，盧卡古最終會着咩號碼，令人關注。另外，本來着17嘅中場高華錫今季改着8號，似乎想做「新林柏特」。
至於今場波，英超「倫敦打吡」車路士主場迎戰水晶宮，車路士上季奪得歐聯冠軍，啱啱仲攞埋歐超盃，今季目標直指英超錦標，鬥心旺盛，首戰面對實力次一班嘅水晶宮，必大踢進攻足球，力爭3分響新季頭炮，車仔近3次聯賽對水晶宮全開4球或以上，中位數有2.5球玩，入球大好路。（Now 621 周六晚10時直播）
車路士上季前半季喺林柏特領軍下，防守不穩搞到成績麻麻，杜曹成為主帥後，對症下藥堵塞後防漏洞，表現穩步上揚，打入聯賽前4及進身英足盃、歐聯決賽，歐聯更擊敗英超盟主曼城奪冠，今季保持原有主力陣容，仲有「新魔獸」盧卡古回歸，相信可以延續上季強勢，甚至更上一層樓。
韋拉掌水晶宮禍福難料
水晶宮上季護級成功後，老帥鶴臣約滿離隊，會方請嚟韋拉執教，呢名45歲法國名宿球員時代曾效力阿仙奴、曼城等勁旅，不過佢僅有5年教波經驗，而且只係執教美職球隊紐約城、法甲球隊尼斯，成績同樣未如理想，上季季中更被尼斯炒魷，明顯唔掂檔，好難提升水晶宮表現，長遠嚟睇護級冇問題，爭上半版就難啲喇，今季首場就要面對勁旅車路士，恐怕無力招架，隨時大敗一場，不過「讓球主客和」車仔要「-2」辣得滯，不如轉玩2.5球入球大好過。
直播表
周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs FC東京
香港開電視77台、有線661、601台
周六5:00pm 韓職 FC江原 Vs FC大邱
無綫85台
周六6:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 川崎前鋒
有線662、602台
周六6:00pm 日乙 磐田山葉 Vs 東京綠茵
有線603台
周六7:30pm 英超 曼聯 Vs 列斯聯
Now 621、611
周六7:30pm 英冠 彼德堡 Vs 打比郡
有線661、601台
周六9:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 波琴
有線661、601台
周六10:00pm 英超 車路士 Vs 水晶宮
Now 621
周六10:00pm 英超 李斯特城 Vs 狼隊
Now 622
周六10:00pm 英超 愛華頓 Vs 修咸頓
Now 623
周六10:00pm 英超 屈福特 Vs 阿士東維拉
Now 624
周六10:00pm 英超 般尼 Vs 白禮頓
Now 625
周六10:00pm 英冠 侯城 Vs 昆士柏流浪
有線662、602台
周六11:00pm 法甲 里爾 Vs 尼斯
Now 639、線655、615台
周日0:30am 英超 諾域治 Vs 利物浦
Now 621
周日1:30am 西甲 卡迪斯 Vs 利雲特
Now 633
周日1:30am 西甲 馬略卡 Vs 貝迪斯
Now 632
周日3:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 斯特拉斯堡
Now 639、有線655、615台
周日3:00am 英冠 史雲斯 Vs 錫菲聯
香港開電視77台、有線661、601台
周日4:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 愛斯賓奴
Now 632
周日4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 皇家馬德里
Now 632