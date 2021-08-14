盧卡古未有球衣號碼　今晚做住觀眾先

車路士公布新一季球員嘅球衣號碼，但新加盟嘅射手盧卡古，仲未獲分配冧巴，預料將無緣周六(14日)晚英超主場對水晶宮。原本一般估計盧卡古可以獲得9號球衣，但呢件波衫依家仍然屬於譚美阿巴謙，盧卡古最終會着咩號碼，令人關注。另外，本來着17嘅中場高華錫今季改着8號，似乎想做「新林柏特」。

至於今場波，英超「倫敦打吡」車路士主場迎戰水晶宮，車路士上季奪得歐聯冠軍，啱啱仲攞埋歐超盃，今季目標直指英超錦標，鬥心旺盛，首戰面對實力次一班嘅水晶宮，必大踢進攻足球，力爭3分響新季頭炮，車仔近3次聯賽對水晶宮全開4球或以上，中位數有2.5球玩，入球大好路。（Now 621 周六晚10時直播）

車路士上季前半季喺林柏特領軍下，防守不穩搞到成績麻麻，杜曹成為主帥後，對症下藥堵塞後防漏洞，表現穩步上揚，打入聯賽前4及進身英足盃、歐聯決賽，歐聯更擊敗英超盟主曼城奪冠，今季保持原有主力陣容，仲有「新魔獸」盧卡古回歸，相信可以延續上季強勢，甚至更上一層樓。

韋拉掌水晶宮禍福難料

水晶宮上季護級成功後，老帥鶴臣約滿離隊，會方請嚟韋拉執教，呢名45歲法國名宿球員時代曾效力阿仙奴、曼城等勁旅，不過佢僅有5年教波經驗，而且只係執教美職球隊紐約城、法甲球隊尼斯，成績同樣未如理想，上季季中更被尼斯炒魷，明顯唔掂檔，好難提升水晶宮表現，長遠嚟睇護級冇問題，爭上半版就難啲喇，今季首場就要面對勁旅車路士，恐怕無力招架，隨時大敗一場，不過「讓球主客和」車仔要「-2」辣得滯，不如轉玩2.5球入球大好過。

直播表

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs FC東京

香港開電視77台、有線661、601台

周六5:00pm 韓職 FC江原 Vs FC大邱

無綫85台

周六6:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 川崎前鋒

有線662、602台

周六6:00pm 日乙 磐田山葉 Vs 東京綠茵

有線603台

周六7:30pm 英超 曼聯 Vs 列斯聯

Now 621、611

周六7:30pm 英冠 彼德堡 Vs 打比郡

有線661、601台

周六9:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 波琴

有線661、601台

周六10:00pm 英超 車路士 Vs 水晶宮

Now 621

周六10:00pm 英超 李斯特城 Vs 狼隊

Now 622

周六10:00pm 英超 愛華頓 Vs 修咸頓

Now 623

周六10:00pm 英超 屈福特 Vs 阿士東維拉

Now 624

周六10:00pm 英超 般尼 Vs 白禮頓

Now 625

周六10:00pm 英冠 侯城 Vs 昆士柏流浪

有線662、602台

周六11:00pm 法甲 里爾 Vs 尼斯

Now 639、線655、615台

周日0:30am 英超 諾域治 Vs 利物浦

Now 621

周日1:30am 西甲 卡迪斯 Vs 利雲特

Now 633

周日1:30am 西甲 馬略卡 Vs 貝迪斯

Now 632

周日3:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 斯特拉斯堡

Now 639、有線655、615台

周日3:00am 英冠 史雲斯 Vs 錫菲聯

香港開電視77台、有線661、601台

周日4:00am 西甲 奧沙辛拿 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周日4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 皇家馬德里

Now 632