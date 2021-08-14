曼聯迎戰死敵列斯聯　查頓辛祖孭重飛

上季衝擊英超冠軍失敗嘅曼聯，今夏大事擴軍捲土重來，新季開咧戰會喺「爆棚」嘅奧脫福球場迎戰死對頭列斯聯，合演「玫瑰打吡」。轉會費7,300萬鎊嘅新兵查頓辛祖有望處子上陣，令火力強勁嘅曼聯如虎添翼，加上久違嘅「夢劇院」威力，「紅魔」有力先拔頭籌，直取主W。（Now 621及611周六晚上7時30分直播）

曼聯有多名球員出戰歐國盃同美洲盃，季前集訓受到一定影響，加上包括卡雲尼、連格同拉舒福特等9名球員因傷病同隔離檢疫唔踢得，不過其他球員一樣夠殺，最後一場熱身賽強陣出擊，即以4比0大破愛華頓，般奴費南迪斯、保羅普巴、哈利馬古尼等主力都有落場，就連新兵查頓辛祖亦已操練近一個星期，今仗有望粉墨登場，入球能力更有保證。

比爾沙續約一年

經過上季嘅「吉場」賽季後，奧脫福今仗會時隔一年半之後重現爆棚盛況，眾所周知曼聯主場氣勢驚人，球員落場喺觀眾吶喊之下打高一線，今場同球迷首次「重聚」，當然唔會令入場粉絲失望。曼聯向來開咧入局快，過去6季聯賽首輪賽，錄得5勝1負佳績，今場可以再贏。

列斯聯開鑼前宣布同領隊比爾沙續約一年，不過球隊季前並無重大增兵，只係簽入左閘祖尼亞費普，陣容基本上同上季相同。列斯聯擅長嘅體力化逼搶打法，喺開季未上力嗰陣難有高水平發揮，今場作客奧脫福難有作為，捧主勝好路！