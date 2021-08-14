水谷隼評伊藤美誠：平日像女兒　比賽變魔王

日本「水美組合」水谷隼／伊藤美誠，在東京奧運乒乓球混雙項目歷史性摘金。水谷隼近日接受訪問，把功勞歸給伊藤美誠，形容年輕12歲的她「平時像女兒，一到球場就變大魔王」。

「水美組合」在混雙決賽，面對中國的許昕／劉詩雯，在先輸2局的情況下，以4：3反勝，贏得日本首面乒乓球奧運金牌。雖然奧運結束後，32歲的水谷隼因眼疾宣布退役，但人氣未減，頻頻出演電視節目，並談到對好拍檔伊藤美誠的看法：「我們相差12歲，伊藤5歲時，我就認識她了。平時覺得她可愛得不得了，就像我的女兒一樣，但一到球場，她站在身邊，就馬上變成大魔王。」

他續指，摘金全靠伊藤美誠：「剛開始，我覺得根本不可能拿到金牌，只想盡量輸少一點。伊藤明明也很不安，都快哭了，但每次得分後，還是拼命吶喊激勵我，我的出手才變得有攻擊性。」

事實上，20歲的伊藤美誠，對中國媒體來說也是威脅十足的「大魔王」。她接受訪問，稱非常喜歡這個稱號：「這個稱號太酷了，我要一直當大魔王！但輸了就不能當大魔王了，所以我要具備贏的實力，當一個強者。」摘下混雙金牌後，伊藤美誠在女單準決賽及女團決賽，接連不敵中國的孫穎莎，她表示現時目標，就是擊敗這位宿敵。