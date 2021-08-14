利物浦開咧戰做慣「大」騷

周日(15日)凌晨尾場為諾域治主場對利物浦，呢場係諾域治重返英超後首戰，士氣高昂，預料唔會因遇上強敵而死守，紅軍近5季聯賽首輪總入球都達4球或以上，首選2.5球入球大。（Now 621周日凌晨零時30分直播）

諾域治2019/20年球季排英超包尾降班，但上季立即贏番英冠冠軍，直接升班重返英超。新升班球隊季初往往士氣高昂，希望取得佳績，踢法會比較進取，最佳例子係上季新升班嘅列斯聯，首輪就係遇正利物浦，雙方展開鬥攻，最終雙方合力製造了7個入球，諾域治貴為上季英冠盟主，有力創造驚喜。

雲迪積克狀態未足

利物浦由穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴組成嘅「埃及文明」鋒線，攻力毋庸置疑，佢哋近年都好快上力，近5季開咧戰總入球都達4球或以上，包括前季鬥「金絲雀」主場贏4比1，最癲嘅係，呢5場入面，紅軍有4場自己都入4球，另一場入3球，單邊計數都夠開大。雖然中堅華基爾雲迪積克長抖後已復出，但短期內難恢復十足狀態，加上左閘安德魯羅拔臣受傷，今場上陣成疑，既然客W得1.29倍略嫌熱，2.5球入球大夠穩陣！鍾意博賠率嘅朋友，可以一試中位數3.5球大。