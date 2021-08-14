殘奧港隊戰況港台直播　特別安排照顧視障及聽障人士

支持殘奧、支持香港運動員！東京2020殘疾人奧運會將於8月24日至9月5日舉行，香港代表團派出24名運動員爭逐馬術、輪椅劍擊及輪椅羽毛球等8個項目，全力向獎牌進發，誓延續東京奧運熱潮。香港電台將安排一系列節目，讓香港的市民見證港隊表現，部份節目中更會配以手語傳譯，而視障人士則可透過「聽出好戲勢」流動程式同步收聽節目，同步為港將遙距打氣。

港台電視 32將直播殘奧開幕禮、閉幕禮及各項賽事，提供不少於70小時直播節目，換句話說，平均每日直播不少過5小時的殘奧節目。而為實踐共融精神，港台電視 31 由 8 月 25 日起，每晚 9 時 30 分推出一小時直播節目《東京殘奧時刻》，加入英語廣播及手語即時傳譯；由 8 月 26 日起，每日下午 2 時 5 分播出的《東京殘奧時刻》（烏都語配音版）更關顧少數族裔人士的需要，送上最新東京殘奧賽事精華。

今屆殘奧總共有來自超過160個國家及地區、約4,400名運動員參與22個運動項目。香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會日前公佈，港隊由64人組成，當中包括24名運動員，參與賽事包括射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及今屆新增設的羽毛球項目，當中一半運動員皆為首次出戰殘奧運；另有40名教練、運動科學及醫療人員、輔助人員、地區殘奧會代表及職員隨隊出發。

為激勵港將創佳績，殘奧獎牌的獎金亦有所加碼，個人金銀銅牌，分別增至80萬、40及20萬元。隊際方面，金銀銅牌獎金分別為160萬、80萬及40萬元。港隊於2016年里約殘奧，共奪2金、2銀、2銅，獎牌榜位列39。