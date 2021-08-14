般奴3球普巴4助攻　曼聯大炒列斯聯響頭炮

英超周六早場，曼聯主場迎戰列斯聯合演「玫瑰打吡」。曼聯憑般奴費南迪斯連中三元，以及保羅普巴助攻「大四喜」，在重新開放即全場爆滿的奧脫福球場5比1大炒列斯聯，新球季強勢起步！

開賽前曼聯安排法國中堅華拉尼現身，官方宣布該前皇馬28歲球員正式加盟，拿着19號球衣與主場球迷打招呼，傳媒報道其轉會費4200萬鎊(約4.53億港元)，簽約4年。

這場「玫瑰打吡」，曼聯多名主力受傷未能「夫添」，由格連活特擔任單箭頭，中場有般奴費南迪斯及保羅普巴，迪基亞把關，翼鋒起用丹尼爾占士，查頓辛祖暫列後備；列斯聯攻擊陣容完整，班福特、積夏里遜、洛迪高摩連奴在陣，同曼聯鬥攻。

開賽12分鐘曼聯有攻門機會，格連活特中場截到波送交普巴單刀，可惜普巴面對門將梅斯利亞「玩假腳」，最終射中網側；列斯聯亦有不少反擊機會，其中一次危險攻勢被麥湯米尼及時解圍。戰至30分鐘曼聯開紀錄，普巴妙傳般奴費南迪斯入禁區，右腳控畀左腳勁射，皮球在梅斯利亞胯下入網，曼聯領先1比0。

易邊後風雲色變，列斯聯於48分鐘憑艾寧右路禁區頂射入「世界波」死角入網，追成1比1平手，曼聯隨即發力，52及54分鐘普巴兩度送出助攻，先後由格連活特及般奴費南迪斯建功，再度領先3比1，其中「般費」嘅入波雖被艾寧護空門，但皮球已過白界判入。

60分鐘，「般費」接應域陀連迪路夫後場長傳，近門大腳抽射破網，個人大演帽子戲法，曼聯贏到4比1。68分鐘普巴右路傳中交出今場第4個助攻，費特洛迪古斯門前撞入成5比1，成為曼聯史上首位英超單場交出4個助攻球員。之後查頓辛祖後備落場，保持勝局完場。