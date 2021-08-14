盧卡古未出得　車路士半力炒水晶宮

周六晚英超賽事，車路士主場迎戰水晶宮上演「倫敦打吡」，結果車路士半力出擊下3比0大炒水晶宮，捧走歐超盃後聯賽亦順利旗開得勝，盧卡古未出得都咁勁，遲啲加埋該比利時國腳攻力再升呢，今季表現令人期待。

剛回巢車路士嘅比利時國腳盧卡古，因未有號碼而未出得，而與上周中歐超盃比較，車路士有多個變動，基斯甸普列錫同美臣蒙特取代夏維斯及受傷嘅薛耶治，佐真奴費路及艾斯派古達代替尼高路簡迪及赫臣奧杜爾，安達斯基斯坦臣取代葛特蘇馬任中堅；水晶宮方面最大變化係主帥，老帥鶴臣退休，改由阿仙奴名宿韋拉領軍。

車路士上半場撳住對手嚟打，水晶宮0射門，過半場都有困難，戰至27分鐘，馬高斯阿朗素禁區頂右路主射罰球直射破網，為車路士先開紀錄，戰至40分鐘車路士門前制造混亂，美臣蒙特與艾斯派古達右路配合進攻，水晶宮門將古亞達未能解圍，被基斯甸普列錫近門建功成2比0。

水晶宮踢到下半場終於有攻門，韋費特沙夏兩次起腳雖然唔中目標，但都攞番些少點數，正當韋拉準備變陣反擊，車路士又嚟料，58分鐘，歐超盃及今仗均獲重用嘅22歲右閘杜利奧查洛巴，右路推順禁區頂勁射「世界波」死角入網，為車路士贏到3比0，之後球隊亦「收夠籌」，保持3比0勝局完場。