連格離隊不宜高估 韋斯咸讓唔起紐卡素
2021年08月15日 13:02
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周日(15日)晚英超頭場，「喜鵲」紐卡素主場硬撼「錘仔幫」韋斯咸。韋斯咸上季取得歐洲賽資格，但「連王」連格已經離隊，不宜高估，而且近年對親「喜鵲」例冇運行，作客讓波捧唔落手，寧捧讓球主勝。(Now 621周日晚9時直播)
韋斯咸上季後勁凌厲，以第6名過終點，並取得歐霸入場券，「莫天才」莫耶斯真係吐氣揚眉，而佢最醒就係季中從曼聯借入連格，「連王」半季上陣13場，就入9粒兼貢獻3次助攻，絕對係「錘仔幫」重返歐洲賽嘅頭號功臣，可惜佢高達10萬鎊周薪，韋斯咸實在負擔唔到，惟有退番畀紅魔，對佢哋影響不小。
「喜鵲」買斷祖爾韋洛克
另一邊廂，紐卡素啱啱正式簽入祖爾韋洛克，呢位上季季中從阿仙奴借來嘅年輕中場，半季就入咗8粒，包括季尾連續7場英超有士哥，其中不乏多場後備入替於末段建奇功，係「喜鵲」最終成功護級嘅關鍵人物，加上佢冇傷兼夾慣夾熟，今仗隨時可立即披甲。翻查紀錄，雙方近5次正面交鋒，紐卡素取得4勝1和未輸過，包括上季季尾主場險勝3比2，「洛克人」後備落場更攻入奠勝入波，擺明食住「錘仔幫」，主場有得受讓咁筍，讓球主勝有買趁早。
直播表
周日5:00pm 日職 橫濱水手 Vs 大分三神
有線661、601台
周日7:00pm 法甲 昂熱 Vs 里昂
Now 639、有線655、615台
周日7:00pm 蘇聯盃 拉夫流浪 Vs 鴨巴甸
Now 638、有線654、614台
周日9:00pm 英超 紐卡素 Vs 韋斯咸
Now 621
周日9:00pm 法甲 比斯特 Vs 雷恩
Now 639、有線655、615台
周日10:00pm 蘇聯盃 些路迪 Vs 赫斯
Now 638、有線654、614台
周日10:30pm 俄超 莫斯科火車頭 Vs 辛尼特
有線661、601台
周日11:00pm 法甲 朗斯 Vs 聖伊天
Now 639、有線655、615台
周日11:30pm 英超 熱刺 Vs 曼城
Now 621、611
周日11:30pm 西甲 切爾達 Vs 馬德里體育會
Now 632
周一2:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 皇家蘇斯達
Now 632、611
周一2:45am 法甲 馬賽 Vs 波爾多
Now 639、有線655、615台
周一4:00am 美職 阿特蘭大聯 Vs FC洛杉磯
Now 638、有線654、614台
周一4:15am 西甲 西維爾 Vs 華歷簡奴
Now 632
周一10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 西雅圖海灣者
Now 639、有線655、615台