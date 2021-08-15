連格離隊不宜高估　韋斯咸讓唔起紐卡素

周日(15日)晚英超頭場，「喜鵲」紐卡素主場硬撼「錘仔幫」韋斯咸。韋斯咸上季取得歐洲賽資格，但「連王」連格已經離隊，不宜高估，而且近年對親「喜鵲」例冇運行，作客讓波捧唔落手，寧捧讓球主勝。(Now 621周日晚9時直播)

韋斯咸上季後勁凌厲，以第6名過終點，並取得歐霸入場券，「莫天才」莫耶斯真係吐氣揚眉，而佢最醒就係季中從曼聯借入連格，「連王」半季上陣13場，就入9粒兼貢獻3次助攻，絕對係「錘仔幫」重返歐洲賽嘅頭號功臣，可惜佢高達10萬鎊周薪，韋斯咸實在負擔唔到，惟有退番畀紅魔，對佢哋影響不小。

「喜鵲」買斷祖爾韋洛克

另一邊廂，紐卡素啱啱正式簽入祖爾韋洛克，呢位上季季中從阿仙奴借來嘅年輕中場，半季就入咗8粒，包括季尾連續7場英超有士哥，其中不乏多場後備入替於末段建奇功，係「喜鵲」最終成功護級嘅關鍵人物，加上佢冇傷兼夾慣夾熟，今仗隨時可立即披甲。翻查紀錄，雙方近5次正面交鋒，紐卡素取得4勝1和未輸過，包括上季季尾主場險勝3比2，「洛克人」後備落場更攻入奠勝入波，擺明食住「錘仔幫」，主場有得受讓咁筍，讓球主勝有買趁早。

直播表

周日5:00pm 日職 橫濱水手 Vs 大分三神

有線661、601台

周日7:00pm 法甲 昂熱 Vs 里昂

Now 639、有線655、615台

周日7:00pm 蘇聯盃 拉夫流浪 Vs 鴨巴甸

Now 638、有線654、614台

周日9:00pm 英超 紐卡素 Vs 韋斯咸

Now 621

周日9:00pm 法甲 比斯特 Vs 雷恩

Now 639、有線655、615台

周日10:00pm 蘇聯盃 些路迪 Vs 赫斯

Now 638、有線654、614台

周日10:30pm 俄超 莫斯科火車頭 Vs 辛尼特

有線661、601台

周日11:00pm 法甲 朗斯 Vs 聖伊天

Now 639、有線655、615台

周日11:30pm 英超 熱刺 Vs 曼城

Now 621、611

周日11:30pm 西甲 切爾達 Vs 馬德里體育會

Now 632

周一2:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 皇家蘇斯達

Now 632、611

周一2:45am 法甲 馬賽 Vs 波爾多

Now 639、有線655、615台

周一4:00am 美職 阿特蘭大聯 Vs FC洛杉磯

Now 638、有線654、614台

周一4:15am 西甲 西維爾 Vs 華歷簡奴

Now 632

周一10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 西雅圖海灣者

Now 639、有線655、615台