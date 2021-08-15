黃尹雋：現有機制不適合所有項目

香港在東京奧運勇奪1金2銀3銅，讓全城振奮，也引申出運動員薪酬的問題。繼本地競走一姐程小雅表示，因未能贏得奧運獎牌，來年月薪或會減半後，香港男子馬拉松紀錄保持者黃尹雋，昨晚（15日）也在社交媒體撰文，指現有資助機制不適合所有運動項目。

香港體育學院的資助機制，把奧運項目的運動員分成6類，包括「精英甲+」、「精英甲」、「精英乙+」、「精英乙」、「精英丙」及「成年隊」，全職月薪由2,530元至48,240元不等。若運動員在國際比賽名列前3分2的名次，或達到體育總會標準，即屬「成年隊」。惟黃尹雋表示，田徑總會的標準每年遞增：「2018年馬拉松標準為2:23:15，但2022年已經為2:17:22。2:17（2小時17分）係一個咩嘢概念，如果喺國內，整個跑圈都會知道你係乜水。」

而躋身「精英甲乙丙」級別，需於特定賽事，例如亞錦賽、世界盃、全運及亞運，名列前8，甚至贏得獎牌。黃尹雋質疑，機制不適合所有運動項目：「馬拉松並唔似其他項目，因為消耗大，所以一年一般只可以比賽1至2次，比賽途中變數好大，你有實力唔代表每一場都可以發揮好好。」他指，跑手目標皆為突破自己紀錄，但在現有機制下：「我哋預備比賽目標應該放在那？」

黃尹雋認為，體育除了精英化，還需普及化：「中國長跑，馬拉松項目一直在國際成績都唔算突出，但一直都仍然是國家重點培訓項目。」他舉出多個失落奧運獎牌的中、日跑手，包括名列第6的大迫傑、第19的楊紹輝為例：「佢哋喺自身國家唔係精英嗎？佢哋需要擔心自己奧運後訓練沒有資源，沒有資助嗎？」黃尹雋的馬拉松「PB（個人最佳）」是2:20:58，他自知與奧運選手仍有距離，但「我唔見得喺香港跑到2小時10分內之後待遇會有咩變化」，唯有「專注當下，可以努力時候就努力」。

此前，在奧運20公里競走，以35名完賽的香港競走一姐程小雅，接受訪問指，來年月薪恐由「精英乙+」的約26,000元減至11,000 元。對此，體院主席林大輝回應：「每樣嘢都係有機制，否則就會變得人為。」他稱港將在今屆奧運取得佳績，相信政府會增加資助。