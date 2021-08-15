基亞利殊誓證身價　曼城客W趁熱食

英超上季盟主曼城展開衞冕之旅，首戰作客倫敦球會熱刺。兩軍就前鋒哈利卡尼轉會一事拉鋸，不過，今場「藍月亮」已經有英超暫時最高身價球員基亞利殊亮相，預料為球隊帶嚟新動力，而且曼城向來重視開咧戰，近10季開咧戰全勝，簡單捧客W。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

今場波花生味十足，相信賽前好多人都會談論到，哈利卡尼轉投曼城一事，呢名英格蘭隊長一心想他投，熱刺留得住個人都留唔住佢個心，呢場肯定唔會上陣。熱刺上季炒咗摩連奴，今季由新領隊紐奴帶領，正處於一個交接期，帥位都未坐暖，就要諗吓熱刺成個戰術及進攻體系嘅分配。

如無意外，熱刺會由孫興民踢正前鋒，上季得唔到「寸王」重用嘅迪利阿里會復打正選領導中場線，雖然話熱刺過去幾季，都試過冇哈利卡尼，但佢近7季每季最少入17球，無影響就假嘅。

場外焦點係哈利卡尼，場內就肯定係以1億鎊天價由阿士東維拉轉投曼城嘅基亞利殊，呢名英格蘭中場將會披上10號戰衣。基亞利殊喺中前場可以擔任多個角色，而且侵略性強，唔怕帶住個波一對一扭人，佢上季喺維拉被侵犯次數達110次，喺英超排名第1，比第2多22次，只要佢帶進入危險地帶，一係就畀佢造成威脅，一係就對手犯規，獲得自由球，呢啲都令曼城今季又多一瓣殺着。

近10季開咧戰全勝

今場曼城雖然有多名英格蘭及巴西球員，因國際賽未及狀態或帶有輕傷缺陣，不過佢哋人強馬壯，費倫托利斯係哥迪奧拿重點栽培嘅年輕球員，預料今季會頂替阿古路，擔任正前鋒位置，佢喺歐國盃為西班牙入過兩球，見過大場面，今場大戰當前唔會膽怯，加上曼城重視開咧戰，近10年聯賽首戰全勝，客勝熱得嚟又夠穩陣。