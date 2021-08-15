李慧詩歐鎧淳談運動員辛酸　籲網民批評前三思

東京奧運落幕後，不少香港運動員都在隔離期間「開Live」。爭先賽銅牌得主、「牛下女車神」李慧詩（Sarah）昨晚（14日）就與「美人魚」歐鎧淳（Stephanie），談及運動員正面形象背後，面對的種種壓力，甚至網絡欺凌，呼籲網民評論前「停一停，諗一諗」：「不想清楚可能會害死一個人。」

分隔中、港兩地的李慧詩和歐鎧淳，昨晚帶著奧運吉祥物亮相，前者笑稱兩人都是「奧運元老」，但Stephanie曾4度征奧：「『老』過我少少。」Sarah以34歲之齡，相隔9年再度摘下銅牌，成為焦點。但她重申，年齡並非問題：「從23歲開始，我就不太記得自己幾歲，就像譚校長（歌手譚詠麟）一樣，年年都是20多歲。」她又澄清，當日贏得銅牌後，公開說「我沒想過歲數，我又不是選港姐」，不是真的想選美；說「想飲可樂」，也非求贊助。

嬉鬧後，兩人進入正題。Stephanie憶述2016年倫敦奧運，被傳媒封為「最美持旗手」後，有機會踏足娛樂圈，卻遭外界批評不專注運動事業：「我一直沒忘記運動員本質，一直努力練習。前年在新加坡（世界盃）達到A標後，覺得還有進步空間，便去澳洲集訓。我覺得需要證明自己，用成績說話。」Sarah透露，自己閒時也會讀書、唱歌、跳舞，只是沒在社交媒體分享。她慨嘆「網絡世界就是讀者的全部」，認為批評Stephanie的人，根本沒看到運動員背後的付出：「正如我沒見過奧運冠軍張家朗練劍，難道他沒練嗎？」

Sarah續提到，近日疑因失落奧運資格自殺的新西蘭單車選手Olivia Podmore：「外界未必知道，運動會可能是我們生命最重要的東西。即使很想訴說這種壓力，但社會充斥著『運動員很正面』的印象，只能對著人歡笑，背著人難過。」她慶幸自己經驗豐富，會主動尋求體院心理學家幫助，但很多年輕運動員從未踏足社會，遇到傳媒抨擊或網絡輿論，只會默默承受。她呼籲大家評論前，「停一停，諗一諗」：「是否需要這麼苛刻罵運動員呢？我們在網上看到的，是否事實全部呢？評論時想清楚，否則可能會害死一個人。」