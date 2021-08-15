後美斯年代！巴塞剃「蘇」捱「細」界

周一(16日)凌晨西甲首輪重頭戲，巴塞隆拿主場迎戰皇家蘇斯達。美斯離開巴塞加盟巴黎聖日耳門，震撼球壇，巴塞進入「後美斯年代」，需要一段適應期，火力勢必減弱，皇蘇預料會做好防守乘機搶分，巴塞近4次聯賽主場對皇蘇全開3球或以下，中位數3.5球入球細捧得過。(Now 632及611周一凌晨2時直播)

過去個多星期，美斯離隊消息震動全球，直至上周三美斯落實轉投巴黎聖日耳門，一切才告平息，作為「震央」嘅巴塞隆拿，所受嘅影響可想而知，而且巴塞向來有「美斯倚賴症」，以往只要美斯在陣，所有難題都變得簡單，如今失去美斯，如何調配人手，就要睇主帥朗奴高文功力。

皇蘇防守超硬淨

除咗菲臘比古天奴同奧士文尼迪比利繼續長抖，新簽入嘅阿古路亦因傷缺陣，消息更指佢因為美斯離隊而有離心，至於迪比、艾利加西亞及艾馬臣艾巴里斯杜相繼來投，不過融合需時，有評論認為美斯離隊後，巴塞會以基沙文為重心，但要推倒重來制訂戰術，相信非短期可以做到。

皇蘇今季有韋利安荷西回歸及簽入門將馬菲賴恩，今夏歐國盃表現搶鏡嘅阿歷山大伊沙克及奧耶沙巴爾進步良多，而且佢哋防守力硬淨，屬上季西甲失球第4少球隊之一，今場只要做好防守，不無搶分機會，預料入波唔會多，撐入球細。