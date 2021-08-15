3X3籃球賽　劉子禮率D.Twelve全勝闖關

「Red Bull Half Court三人籃球賽」今日(8月15日)正式展開，香港甲一球員劉子禮率領的D.Twelve順利闖關，聯同另外3支隊伍212、心籃、Beneath No One取得9月4日的決賽日席位。

為體現街頭籃球精神，「Red Bull Half Court三人籃球賽」在多個基滙資本民坊旗下、別具特色的屋邨球場舉行。男子組23個決賽日名額由3天初賽日產生，首天初賽在將軍澳明德運動場舉行，共有18支參賽隊分成3個組別進行單循環賽，每組首兩名隊伍取得決賽日資格。

在將軍澳明德運動場舉行的首天初賽，前港隊成員劉子禮效力的D.Twelve在5場小組賽大獲全勝，以B組首名的成績取得決賽日資格。同組的Beneath No One則4勝1負以次名出線。A組賽事競爭較為激烈，212、心籃及Playhard B三隊以4勝1負同得20分，然而212 在小組賽是總得分合計最高分的球隊，可以額外獲得6分的Own the Court獎勵積分，最終以小組首名出線。至於心籃及Playhard B則以雙方對賽成績分高下，心籃因此險勝晉級決賽日。

下周六(8月21日)舉行的第2天初賽，將移師屯門兆禧運動場，32支參賽隊伍將爭奪10個決賽席位。