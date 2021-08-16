孫興民建殊功　熱刺挫曼城響頭炮

英超首周壓軸大戰，熱刺主場迎戰曼城。熱刺在前鋒哈利卡尼避戰之下，憑孫興民下半場一箭定江山，力挫曼城全取3分，曼城衞冕第一擊即吃敗仗，上季歐聯決賽、上周社區盾及今仗，跨季3連敗，哥迪奧拿真係要諗計。

被曼城出高價挖角嘅熱刺前鋒哈利卡尼今仗未有現身，既未過檔曼城，亦沒有列入熱刺大軍名單，僅餘孫興民踢單箭頭，迪利阿里獲新帥紐奴重用，正選披甲。曼城新簽大將1億鎊天價中場基亞利殊今仗正選上陣，暫時佢與國家隊隊友史達寧較多互動，其餘隊友仲要磨合。

開賽5分鐘曼城搶攻，祖奧簡斯路完成首個射門，但貼柱出界，24分鐘，熱刺罰球攻勢，曼城門將艾達臣摩拉斯棄關出迎打手槌失位，盧卡斯莫拉射空門，被根度簡護空門解圍。34分鐘曼城有黃金機會，馬列斯近門大腳抽高。41分鐘孫興民兩度施射，但都係差少少。

努力終於有回報，55分鐘熱刺一次反擊機會，孫興民接應貝雲積靚交，在右邊內切扣過尼敦阿基勁射破網，熱刺領先1比0。4分鐘後貝雲積另一次機會，但射唔中目標。

賽事往後演變成攻防戰，曼城放棄無鋒陣，換入加比爾捷西斯，末段再派出奇雲迪布尼加強施壓，熱刺專心打反擊，最終熱刺力保勝局至完場。