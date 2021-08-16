巴塞大勝展開後美斯時代　最意外英雄誕生

經過17年擁有球王嘅幸福後，巴塞隆拿周一(16日)凌晨展開「後美斯時代」，西甲首輪主場以4比2大破皇家蘇斯達，加盟以來長居後備嘅丹麥前鋒巴夫韋迪今場擔正，而且仲交出2個入波同1次助攻嘅「美斯級」數據，喺呢場標誌性嘅比賽繼承美斯嘅工作，巴塞隆拿嘅前景似乎唔係咁悲觀。

巴塞隆拿今場有新兵迪比首演，拍住基沙文同巴夫韋迪組成進攻三叉戟，效果亦出乎預料咁好，19分鐘迪比開罰球助攻碧基頂入，巴夫韋迪喺上半場補時階段再用頭槌攻陷客隊大門，下半場巴夫韋迪繼續發威，59分鐘近門射入拉開到3比0；尾段巴塞一度鬆懈，喺82至85分鐘連失2球，緊張關頭巴夫韋迪再挺身而出，右路快放後傳中畀沙治羅拔圖門前掃入，助巴塞贏4比2。

30歲嘅巴夫韋迪喺上年2月加盟巴塞隆拿，大部份時間都係做後備殺手，上季29次西甲上陣(18次後備入替)只入2球，估唔到「後美斯時代」第1場比賽已經追平上季總入球數字，前巴塞前鋒連尼加喺比賽期間亦曾twitter留言：「巴塞隆拿領先3球，巴夫韋迪係新美斯。」

巴塞隆拿教練朗奴高文賽後盛讚球隊整體表現：「今場係第1場冇美斯嘅賽事，頭30分鐘踢得好精彩，球隊喺有球權同冇球權情況下都做得好好。」朗奴高文當然亦大讚巴夫韋迪：「佢係職業球員典範，總係為球隊而戰，而且個人表現都有提升，佢有速度，對方後衞好難阻止，好開心球隊有呢種球員。」