英超冠軍曼城衛冕之路第1擊就出事，作客0比1輸畀熱刺後，曼城已經連續3場正式比賽「食白果」，係哥迪奧拿上任以來第1次連續3場吞蛋輸波，上季大部份時間使用嘅「無鋒陣」似乎已被對手識破。曼城亦都知道「無鋒陣」唔可以成為常態，但重金招攬哈利卡尼嘅計劃遲遲未成事，經過今場之後熱刺更加唔會降價，曼城要人就要乖乖「科水」。

歐聯決賽對車路士、社區盾對李斯特城同今場作客熱刺，曼城連續3場都輸0比1，今場出任「假9」嘅費倫托利斯表現沉靜，相反熱刺今場將「男主角」哈利卡尼收起，但仍然靠孫興民一箭定江山贏波，熱刺主場球迷亦唱歌揶揄一心投「城」嘅哈利卡尼：「你有冇睇緊波呀？哈利卡尼。」

雖然有人懷疑熱刺收起哈利卡尼，係球會準備賣人嘅訊號，不過熱刺領隊紐奴賽後表示：「我知道嘅係哈利卡尼依家同我哋一齊，準備自己去幫助球隊，當佢準備好就會加入大軍之中。」據報熱刺要求1.6億鎊轉會費先肯放人，就睇曼城經過今場敗仗後，會唔會滿足熱刺嘅要求。