港超聯　鄭展龍借將身分加盟冠忠南區

港超聯球隊冠忠南區，周一（16日）透過Facebook專頁宣布由傑志借用鋒將鄭展龍，「龍仔」亦成為球隊今夏新加盟的第10位新兵，有望為南區增加進攻板斧。

23歲的鄭展龍出身於傑志青訓，並於「藍鳥」出道展開職業球員生涯，2018年傑志首次征戰「亞冠盃」分組賽，在主場面對日職勁旅柏雷素爾一戰攻入致勝球，為「藍鳥」取得在「亞冠盃」分組賽首勝。過去曾經短暫外借至夢想FC的鄭展龍，上季為傑志各項賽事上陣16次。傑志會長伍健大讚鄭展龍資質優厚，寄望他在外借期間能進一步證明自己。

新一季以借用身分加盟冠忠南區，鄭展龍希望爭取更多上陣機會：「加入冠忠南區，我個人希望爭取更多上陣時間，始終過去一季機會不多，而冠忠南區人腳很好，比賽充滿鬥心，非常期待新一季與新隊友爭取好成績。」

鄭展龍今日開始跟隨南區大軍操練，準備迎接新一季港超聯。傑志則透露今次「龍仔」的借用費，將於其在冠忠南區的上陣時間掛勾，意味這位攻擊手來季上陣時間愈多，借用費愈低，希望藉此增加其實戰鍛鍊機會。

球員資料

鄭展龍

出生日期：1998年1月7日（23歲)

身高：1米69

位置：中場、前鋒

在港曾效力球會：傑志、夢想FC