港超聯　鄭展龍借用費與上陣時間掛勾

為達成鄭展龍在外借期間能透過更多上陣時間，進一步提升水平之目標，傑志與冠忠南區會方就「龍仔」的借用合約訂立了特別條款，就是「上陣時間愈多，借用費愈低」。

鄭展龍是傑志青訓的成功例子之一。 2008年當時年僅9歲的鄭展龍加入香港巴塞足球學校（傑志足球學院前身），之後跟隨傑志青年軍征戰，15歲時提升至預備組，2015-16球季17歲時獲首份職業球員合約，2017年首次入選香港隊，直至2018年鄭展龍在主場出戰對日職球會柏雷素爾的亞冠盃比賽，射入致勝入球，助傑志獲得「亞冠盃」首勝，該絕殺球更被選為當屆「亞冠盃」最佳入球。

傑志體育會會長伍健期望，鄭展龍在外借期間能證明自己：「鄭展龍加入傑志大家庭已經13年，佢嘅成長故事，承載住傑志青訓嘅成功歷程。我哋深信鄭展龍潛質優厚，有能力再突破自己，期望佢喺一至兩個轉會窗之後回歸傑志嗰陣，可以成為更全面、更成熟嘅鄭展龍。」暫代主教練金東進同樣認為，外借安排有助鄭展龍的發展：「年輕球員要比賽來提升技術同心理質素，外借對處於成長階段嘅鄭展龍嚟講，係值得把握嘅機會。」

鄭展龍周一（16日）已向冠忠南區報到並投入操練，傑志會方透過官網和fb專頁，祝願「泡泡龍」外借期間能有出色表現，為冠忠南區爭取佳績。