摩蘭奴狀態對辦　維拉利爾頭炮大盤格

周二(17日)凌晨西甲頭場，「黃色潛艇」維拉利爾主場迎戰CF格蘭納達。維拉利爾日前喺歐超盃僅僅以互射12碼不敵車路士，狀態對辦，謝拉特摩蘭奴更加入晒局，呢位射手對親格蘭納達都堅搶韁，雙方近年碰頭經常大手交易，2.5球大盤值博。(Now 632周二凌晨2時直播)

維拉利爾上季聯賽排第7位，喺「歐霸之王」艾美利帶領下，上屆勇奪歐霸盃冠軍，日前歐超盃同上屆歐聯盟主車路士激戰，法定時間打和1比1，最終互射12碼飲恨 ，嗰場波射入扳平士哥嘅謝拉特摩蘭奴，已經同球隊續約，做足準備迎接新季來臨。

格蘭納達新帥崇尚進攻

CF格蘭納達上季聯賽以第9名過終站，季前熱身賽亦連場報捷，佢哋今季改由羅拔圖摩蘭奴接掌帥印，呢位前西班牙國家隊主帥向來崇尚進攻，雖有老將蘇爾達杜離隊，但就簽入今仗對手維拉利爾前鋒卡路士巴卡。兩軍近4次交手共炮轟16個士哥，其中3仗開3球或以上，當中謝拉特摩蘭奴就佔咗5粒，包括上次碰頭連中三元，今仗2.5球大盤穩開。

直播表

周二2:00am 西甲 維拉利爾 Vs CF格蘭納達

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