曹星如難忘對世界冠軍　全運會望展示訓練成果

「神奇小子」曹星如9月將代表香港出戰全國運動會，他與教練伍浩文周一（16日）從深圳灣出發。曹星如表示，奧運期間看了香港隊比賽深受感動，令自己更有動力前進，全運會以獎牌為目標。一年半未有比賽的他希望在全運會盡快重拾比賽狀態，為11月的世錦賽及明年亞運作準備，但隔離21日將是一大的挑戰。

曹星如（Rex）轉戰業餘拳壇3年，可謂難關重重，2019年他曾於上海一場業餘賽「爆缸」縫8針，去年在約旦奧運資格賽，8強硬撼世界冠軍Mirazizbek Mirzakhalilov，最終失落夢寐以求的奧運入場券。

他表示，奧運資格賽對過不同風格對手令他獲益良多，經過一年半訓練已更適應業餘拳擊3回合打法：「上次比賽劣勢時有點心急，這年幾不斷調整自己的技術，希望控制好節奏。對過世界冠軍、一些自己不擅長打的風格的拳手，都有針對不同技巧作修改，現在練習時已更快入局。」

為備戰全運會，Rex特意找來更重磅的拳手對練，以加強對抗性：「這段日子我只能留在香港備戰，找來了比自己重8至10分斤的對手實戰，希望比賽時面對同磅數對手，應付得更好，比賽盡量做好每個回合、每一個10分。」Rex表示全運會將以獎牌為目標，更重要是盡快重投「比賽模式」，為11月俄羅斯世錦賽及明年亞運會作準備：「一直不比賽只會一直沒有機會令自己找回信心，全運是一個幾好的機會，了解自己的水平到哪裡。」

Rex透露東京奧運期間，化作香港隊「粉絲」看了多場比賽，他坦言被香港運動員的努力感動：「不論有沒有獎牌，他們很努力的決心都令我很感動，每一次看比賽都『毛管戙』，見到有香港的運動員站上頒獎台，也希望自己有這個機會站上去，所以自己要再努力點，希望自己也有機會去巴黎奧運。」

說到即將隔離21日，或會影響狀態，Rex笑言感「頭痛」：「訓練方面會有點擔心，21日在房間內訓練，盡量保持體能。只能用自身體重做訓練或打空拳，練拳擊感覺。」曹星如於全運會出戰57公斤級賽事，他將在深圳隔離21日再搭直航機到西安。

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