【港講J.LEAGUE】J2群雄爭升班

今年的J2聯賽已過半程，爭標份子、護級球隊的分布亦愈見明顯，聯賽榜由磐田山葉帶頭，前6位球隊積分差距只在8分之內。曾是J1球隊的京都不死鳥、磐田山葉固然是熱門，而FC琉球、新潟天鵝則被視為爭冠奇兵。

隨着東京奧運落幕，J2聯賽也在上周一（9日）重開，磐田山葉在周六（14日）擊敗東京綠茵，由於京都不死鳥同日對松本山雅的比賽因天雨改期，磐田在多踢1場之下以1分優勢暫佔榜首，並領先第3位的新潟天鵝5分。不過，42輪的聯賽尚有超過3分1未完成，所以磐田的領導地位隨時在一、兩輪賽事後被取代，況且第4至第8位的FC琉球、山形山神、甲府風林、町田澤維亞、長崎成功丸也在追趕「Top3」之中，爭標形勢非常緊湊。

今年季初表現平平，到5月中至7月初豪取8連勝的磐田山葉，一度被京都不死鳥取代榜首位置。不過，勁旅與冠軍球隊的分野，往往是球員的經驗，而磐田陣中就有傳奇球員的遠藤保仁在陣，這位出道以來每季都有入球的中場，其領袖魅力、經驗是磐田的寶貴資產，對東京綠茵之戰亦為磐田先開紀錄。此外，中場球員山田大記、松本昌也、鈴木雄斗都有入球能力，3人合共包辦球隊逾三份一聯賽入球，證明讓隊在J2射手榜領先的外援盧基安之外，不乏其他入球方法。

自4月開始連續15場不敗的京都不死鳥，在聯賽休戰期間簽入了來自J3福島聯的尼日利亞前小國腳伊斯美拿，這位鋒將首次為不死鳥上陣，就以後備身份取得入球。按照監督曹貴裁的想法，陣中射手彼得烏達卡之前一直成為對手後防「招呼」的目標，伊斯美拿的加盟正好解決球隊入球分倚賴彼得烏達卡的弱點，球隊此前有11場「零入球」或僅入1球的問題應可解決。

新潟天鵝經過此前2年戰績未如理想後，今年季前簽入曾奪J3「金靴」的鈴木孝司、谷口海斗填補鄭大世轉投町田澤維亞之後的空缺，老將千葉和彥、防中高宇洋加盟後也成為主力。季初表現不俗的鈴木孝司受傷後，谷田海斗「接棒」擔綱鋒線並已入了9球，中場高木善朗大熟大勇、今年已錄得10入球、11助攻，加上左翼本間至恩表現穩定，新潟天鵝24戰入46球、火力冠絕J2，能否爭取升班甚至衝冠，視乎該隊能否減少對中下游球隊失分。

FC琉球無疑在J2的年資屬較「年輕」的一隊，今年是該隊第3年征戰J2，經過監督樋口靖洋過往兩年「播種」，今年初見收成，這支過往兩季成績僅為14、16名的球隊，目前排名第4實屬驚喜。球隊基本上沿用去年的班底，但防守進步明顯、失球數字比過往兩年下降不少，知念哲矢與李榮直在岡崎亮平、沼田圭悟、田中惠太受傷後，撐起整條防線，表現合格有餘。

清武功暉則屬FC琉球今年焦點新兵，這位與胞弟清武弘嗣同樣能司職邊路或進攻中場的球員，目前以7球位居球隊首席射手，與風間宏希、宏矢兄弟組成堅實的中場線，其中，風間宏矢與田中惠太今年已合共錄得15次助攻。傷兵不少的FC琉球為「補血」已借用浦和球員武英壽，該隊爭冠前景將取決於受傷的主力能否盡快回歸，與及新兵雲尼斯奧斯的表現。

長崎成功丸、甲府風林分別是去年J2的季軍、殿軍，雖然目前爭冠形勢被動，但仍有時間追趕，尤其前者比諸強少踢1、2場，至於山形山神近11場聯賽10勝1和，由中下游衝上第5，外援鋒將阿拉奧祖經已復出並有入波，這位巴西球員去年後半程火力全開、18場入13球的表現令人記憶猶新，將是山形賴以衝冠的殺著。

周日（22日）有線電視601高清體育台將有1場J2聯賽直播，由新潟天鵝對SC相模原，後者目前陷護級漩渦，41歲老將稻本潤一甚少上陣，監督高木琢也6月上任後，今夏引入多名新兵，包括有豐富J1比賽經驗的兵藤慎剛，而該隊上周六就爆冷擊敗甲府風林，為護級帶來希望。