港超聯　郭嘉諾義助！球員協會為失業兵安排操練

近年多支港超聯球隊先後退賽，令不少球員成為失業大軍，為了令一班自由身球員保持狀態，香港職業足球員協會（HKPFA）周一（16日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC)安排了訓練，並請得前天水圍飛馬主帥郭嘉諾等教練義務領軍，吸引不少未有班落的球員參與。

是日參加操練的球員超過20人，不少在過去一季都有份征戰港超，包括羅曉聰、羅振庭、劉浩霖、陳廣豪、黃浩然、黎培基等，其中上季各項賽事射入19球的辛祖，亦現身球場一起訓練。負責主理是日訓練的郭嘉諾，提到自己和一班出席的教練，都是義務性質出手相助。

郭嘉諾認為球員僅是因為球會退出港超聯而失業，絕非自己過錯，直言不希望見到球圈人才因此而流失：「今日球員要自己帶裝備，要帶水，冇乜特別資助，好多球員已經3個月冇踢波，但大家都好希望能夠繼續職業生涯；睇睇今日練波呢廿幾人球員名單，好多人都好有實力，我唔想嘥咗佢哋，最緊要佢哋仲有心去踢波。」HKPFA透露會延長操練活動一個月，未來逢周一、三、五都會繼續為仍處於自由身的職業足球員安排訓練。

上季效力愉園的黃浩然闊別賽場數月，是日與幾位前「快活谷」隊友一起出席操練，有機會重踏FTC的真草場，他坦言PFA安排的訓練有助保持自己狀態：「今日訓練大部分圍繞用波、傳球同盤球，最後仲有7打7嘅小型比賽；郭嘉諾教練都表示會盡量安排高質素嘅訓練，亦都希望我哋自己喺球場外，可以在體能狀態上下苦工。」

下季港超聯隊數仍是個問號，黃浩然承認自己一直密切留意着各方消息：「自己不斷跟進港超聯嘅消息，希望獲得港超聯球隊邀請，繼續喺港超聯作賽，但都明白現時球市係好困難。」這位23歲守將，表示自己已有心理準備，來季或需轉戰甲組，並希望藉此保持狀態，靜候重踏港超賽場的機會。