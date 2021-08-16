哈利卡尼列入歐協聯名單　今季留隊？

熱刺英超首輪1比0擊敗曼城，前鋒哈利卡尼因轉會事件避戰，未被列入上陣名單，不過大戰過後，熱刺嚟緊周中歐協聯附加賽作客葡超球隊費利拿，哈利卡尼嘅名字出現喺25人名單當中，莫非佢會留隊？

熱刺今季獲得新設賽事歐協聯附加賽名額，喺呢項歐洲第3級別盃賽，熱刺同羅馬均被視為奪標大熱，不過熱刺仲要先闖過附加賽兩回合賽事先有價講，預計會喺周五凌晨首回合作客費利拿，次回合於下周舉行，由於對手實力有限，熱刺或者可以全力爭取歐協聯，哈利卡尼幫熱刺捧埋盃先走。

曼城為收購哈利卡尼，今夏已向熱刺3次報價，最新一次報1.27億鎊，與熱刺最初叫價1.6億鎊已好接近，不過英國《泰晤士報》報道，由於距離轉會窗關閉尚餘不足3星期，哈利卡尼好大機會再留熱刺一季，來季才會離隊。

報道稱，熱刺在放走哈利卡尼之前，必須先物色到代替球員，該隊以前經常以類似模式運作，當年放走莫迪歷過皇馬，搵到穆沙丹比利代替，再之前貝碧托夫離隊過曼聯，就搵柏夫里約真高代替。