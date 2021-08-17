麥巴比同PSG攤牌　正式要求今夏加盟皇馬

法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)早前簽入「球王」美斯，不過球迷期待嘅夢幻三叉戟(美斯+麥巴比+尼馬)可能落空。西班牙媒體報道，法國前鋒基利安麥巴比周一(16日)同主席艾卡理化會面後，已明確拒絕續約要求，而且表明希望今夏立即轉會皇家馬德里，消息指皇馬即將同PSG展開1億歐元轉會談判。

麥巴比同PSG嘅合約只係得番最後10個月，之前已經多次拒絕續約，而自美斯登陸巴黎後，有傳聞話麥巴比擔心自己喺隊中核心位置被搶，西班牙電視6台節目《El Chiringuito》爆料，麥巴比周一同球會主席艾卡理化會面，直接表明唔會答應續約，而且希望PSG可以同皇馬商討，喺今個夏天就達成轉會協議。

據報PSG已接納續約失敗嘅事實，如果唔想麥巴比10個月之後自由轉會，同皇馬斟介亦係唯一出路，消息指PSG立場係唔會大幅降價，預計轉會費為1億歐元，雖然呢個價對22歲嘅麥巴比嚟講已經係「超值」，但比起由得麥巴比明年免費轉會仍然好得多。

皇馬今個夏天未有花費買新球員，保留彈藥收購麥巴比或艾寧夏蘭特，而且球隊正準備賣走馬田奧迪加特、盧卡祖域同馬里安奴戴亞斯等球星套現，希望可以喺轉會窗完結前籌集更多資金實現交易。