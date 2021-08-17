香港隊　U23港隊名單出爐　多位前愉園兵入選

香港足球總會周二（17日）公布香港23歲以下25人代表隊名單，球隊將於8月30日至9月4日期間，在賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行集訓，備戰10月底舉行的2022年U23亞洲盃外圍賽。

25人名單中的球員，有不少已經有做「大港腳」的經驗，包括6月曾代表港隊出戰世界盃外圍賽的陳晉一和孫銘謙。另外名單中有多達12人，過去一季港超聯皆效力已經宣布退賽的愉園，包括新一季已經找到新東家落腳的潘沛軒、林樂賢、伍家揚及朱偉鈞。教練方面，足總表示是次集訓將暫定由張健峰帶隊。

U23港隊將於10月底出戰2022年U23亞洲盃外圍賽，與同組對手日本和柬埔寨，爭奪決賽周資格。代表隊將由8月30日起一連6日進行集訓，並計劃於最後一日進行友賽，提升球員技術和加強球員之間的默契。

U23香港男子足球代表隊成員名單：

守門員

蔡子濤、盧兆崎、謝家榮

後衞

陳晉一、陳凱柏、張俊軒、亞歷斯祖、林衍廷、劉穎笙、潘沛軒、葉卓文

中場

鄭進泓、邵昀俊、黎培基、林樂賢、伍家揚、黃智康、余在言

前鋒

畢頓、張憙延、朱偉鈞、林樂勤、孫銘謙、鄧匡延、袁世傑