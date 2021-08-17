【有片】希堅斯開局打147　艾倫險勝前妻

唔經唔覺職業桌球賽季已經進行新一季第二站排名賽，各職業好手爭逐英國公開賽，「巫師」希堅斯在首輪首局即顯霸氣，打出生涯第12cue147，超越「桌球皇帝」亨特利，僅次奧蘇里雲。

今屆英國公開賽是時隔17年後再重回到職業巡迴賽行列，04年希堅斯力壓麥佳亞奪冠，而17年後第一擊希堅斯面對瑞士的烏辛巴卓，第一局即轟出147，最終以3比1躋身次圈。「巫師」這cue147是其職業生涯第12次在排名賽所做，超越了累計11桿的亨特利，登上147歷史排名榜的次位，目前僅落後以15桿排首位的奧蘇里雲。同時，這也是今季第一cue147，也是歷史第167cue。

至於「世界一哥」卓林普就贏得較為辛苦，以3比2成功逆轉，然而另一焦點則落麥克艾倫對女子世界冠軍兼前妻伊雲絲一戰，麥克艾倫開局先聲奪人，但隨後被伊雲絲連搶兩局，第4局伊雲絲甚至打出一cue 60，不過隨後麥克艾倫清枱以67比60險勝，決勝局艾倫再轟一cue68度結束賽事，以3比2死裡逃生。艾倫賽後讚前妻表現:「她打得很好，如果有點運氣應該3比1贏，我堅持住，打到2比2之後，我做到了一個頂尖球員應該做到的事情。」

另外，香港「四眼cue后」吳安儀及「一哥」傅家俊今季都獲頒職業賽外咭參戰，惟目前新冠肺炎疫情仍然未穩定，他們未有爭逐英國公開賽。