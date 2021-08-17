波蘭標槍美女心更美　拍賣奧運銀牌救換心男嬰

救人一命，勝造七級浮屠。在奧運會上贏得獎牌固然值得留念，若獎牌不只陳列在獎牌櫃裏，能夠以其價值幫助別人，就更具意義。波蘭的標槍運動員Maria Andrejczyk，拍賣自己在東京奧運贏得的標槍銀牌，為一名正等待換心的男嬰籌募手術費用。

25歲的波蘭標槍選手Maria Andrejczyk在東奧擲出64.61米的成績，不敵中國的劉詩穎摘銀，標緻的五官讓人印象深刻，但讓人更驚艷的是，她在回國後決定拍賣這面得來不易的奧運獎牌，而拍賣的全數金額將用作資助一名等待換心的波蘭小孩。

人美心善的Andrejczyk在里約奧運初登場，當年僅得「梗頸四」未有奪牌。而在東奧贏得的這面銀牌，是她人生中首面奧運獎牌，不過Andrejczyk說，和一個小孩的健康相比，比賽的勝負根本不足掛齒：「獎牌只是一件物品，但對其他人來說，可能很有價值，這枚銀牌可以拯救生命，而不只是在櫥櫃裏鋪塵，獎牌的真正價值會永遠留在心中。」她在社交網站上解釋自己經深思熟慮後決定在網上拍賣獎牌。

據波蘭媒體報道，Andrejczyk在2018年曾被診斷有骨肉瘤，是骨癌的一種，幸最終成功擊退癌魔，更在奧運中勇奪獎牌。因此她對病患者感同身受，決定要幫助這名因複雜心臟病而急接受手術的小男孩，獎牌最終以13萬歐元（折合約119萬港元）成交。

之前亦有波蘭運動員作同樣的善舉，鐵餅運動員Piotr Malachowski在里奧後拍賣他所贏得的銀牌，為一名患眼癌的3歲小男孩籌款，獎牌最終由波蘭最富有的夫婦投得，他們承諾願意醫好男孩的眼疾。