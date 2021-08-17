矢志搶盃悼名宿梅拿　拜仁省招牌明恰多蒙特

今晚德超盃上演國家打吡，上季德盃冠軍多蒙特喺主場，硬撼德甲9連冠拜仁慕尼黑。雖然拜仁喺聯賽揭幕戰和波收場，但佢哋名副其實係「蜜蜂兵團」剋星，射手羅拔利雲度夫斯基每逢倒戈特別醒神，加上剛有名宿梅拿離世，今仗「帛金波」必搏盡贏波捧盃，客勝捧得過。（有線661及601台周三凌晨2時30分直播）

拜仁喺日前德甲開咧戰，只能作客逼和慕遜加柏1比1，連同季前熱身賽在內，新帥拿高斯文領軍5場竟然未贏過，今場點都要諗計省招牌。好彩為球隊扳平嘅羅拔利雲度夫斯基，破紀錄連續7季聯賽首輪有士哥，亦係佢為拜仁上陣220場德甲累積204球，效率奇高，狀態毋須懷疑。

多蒙特今季有新帥馬高路斯接手，並成功留住箭頭艾寧夏蘭特，聯賽首輪大勝法蘭克福5比2，呢位挪超神鋒起孖兼交出3次助攻，不過翼鋒查頓辛祖終於離隊轉投曼聯，當耶爾馬倫能否代替佢仍屬未知之數，而老將曉姆斯又因傷缺陣，被迫要搵韋素客串中堅，唔慌穩陣。

而且多蒙特近年患上嚴重「恐仁症」，雙方近5次正面交鋒，拜仁贏晒兼轟15粒，「蜜蜂兵團」未踢已經腳仔軟，「羅拔佬」更佔咗6粒，可見佢面對舊東家絕不留情。何況拜仁日前有75歲名宿梅拿逝世，呢位「轟炸機」為拜仁同德國足球貢獻良多，喺呢個傷心嘅日子，拜仁上下必想捧盃以慰梅拿在天之靈，一定加多兩錢肉緊，整定多蒙特冇運行，簡簡單單捧客勝。