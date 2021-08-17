中甲　浙江梅州齊贏波完成次階段征途

中甲次階段來到最後一輪爭奪，港將梁諾恆和勞烈斯效力的浙江隊和梅州客家，都在該輪順利取勝，成功保持前列位置。至於有羅素壓陣的江西北大門，則未能擺脫頹勢，遭陝西長安競技反勝。

賽前兩輪都與對手打和的浙江隊，周日（15日）迎戰北京理工旨在全取3分，派出「細佬」梁諾恆坐鎮後防，主力前鋒馬殊基維爾負責攻堅。整體實力更強的浙江隊，開局就佔盡控球優勢，耐心組織攻勢，步步向對手後防進逼，40分鐘，馬殊基維爾門前輕鬆頂入，為球隊先開紀錄。換邊後，這位津巴布韋射手再連入兩球，個人大演帽子戲法，最終為浙江隊鎖定3比0勝局。

結果浙江隊在次階段8戰取得5勝2和1負成績，暫列積分榜第三位，惟過去8戰全勤的「細佬」，則坦言無論自己或球隊，都對過去幾次失分感到失望：「第一場因為大家都唔集中，意外爆冷輸畀北京北體大，之後對黑龍江同南通，都係階段畀對手入波被追和；雖然球隊表現我覺得係唔錯，但係喺一啲關鍵嘅時刻，都需要提高我哋嘅集中力同專注度，如果想衝超嘅話，唔應該喺呢啲大意嘅地方失分。」

同日南通支雲火拚梅州客家，後者有勞烈斯擔任正選中堅，前線派出伊高沙托尼、傑森和郭毅等攻擊手；南通支雲雖然繼續有查加斯和哥利亞兩大外援壓陣，但對梅州後防未能造成太大威脅。梅州開局先後靠遠射和傳中攻勢，連番衝擊南通防線，41分鐘終於有收穫，伊高沙托尼開出角球，肖震接應頭槌破網，為梅州先拔頭籌。下半場65分鐘，梅州中場梁學銘與對手發生衝突，被球證直接紅牌驅逐離場，但踢少1人的梅州最終將1比0比數保持到完場，全取3分，以40分暫列積分榜次席。

至於羅素亦在次階段最後一輪，為江西北大門正選披甲。周二（17日）面對陝西長安競技，希望擺脫不勝頹勢的江西是率先入局的一隊，11分鐘艾達雷斯殺入禁區，被對方門將王琦侵犯博得12碼，這位巴西外援自己操刀得手。但江西的領先優勢維持不久，完半場前，陝西靠安烏保及尼迪普譚比的入球成功反超比數。換邊後陝西得勢不饒人，一次精彩傳球配合後，由安烏保射入，個人梅開二度。雖然江西61分鐘有艾達雷斯射入個人今場第二球12碼，追至較接近比數，但最終未能扭轉乾坤，以2比3不敵陝西，次階段取得2和6負未嘗一勝。

中超方面，早前陳俊樂隨廣州城完成中超首階段征途，幫助球隊打入爭標組。中超次階段將於12月再開，期間將有長達超過3個月休賽期，「樂仔」透露自己有可能回港稍作休息。