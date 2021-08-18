羅拔佬起孖創紀錄　拜仁捧德超盃

周三(18日)凌晨德超盃，上季德甲冠軍拜仁慕尼黑作客以3比1擊敗上屆德國盃盟主多蒙特，成功衞冕呢項錦標，亦係新帥拿高斯文領軍6場比賽以來，第1次贏波。

拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基今場梅開二度，佢已經連續14場正式比賽為拜仁入波，打破個人球會賽事最長連續入球紀錄，向日前過身嘅拜仁傳奇射手梅拿致敬。

外號「轟炸機」嘅梅拿上周日(15日)逝世，享年75歲，拜仁球員今場開波前都着上梅拿球員時代嘅9號球衣紀念佢。開賽後，雙方立即鬥攻，拜仁中場湯馬士梅拿禁區內起，僅被多蒙特後衞文路爾艾簡治擋出，多蒙特之後有2次入波黃金機會，馬高列奧斯近門起腳，被拜仁門將紐亞用腳擋出，尤素法莫高高曾經射門入網，但被判越位。

踢到41分鐘，拜仁先開紀錄，基拿比左路傳中，羅拔利雲度夫斯基近門頂入。換邊後不久，湯馬士梅拿把握對手防線失誤，射入空門，幫拜仁領先至2球。

去到64分鐘，馬高列奧斯射入世界波，為多蒙特追至1比2，但多蒙特後防又犯錯，羅拔利雲度夫斯基單刀輕鬆射成3比1，呢位波蘭國腳已經累積射入多蒙特24球，可見佢對前度效力球隊，毫不留情。

羅拔佬亦連續14場正式比賽為拜仁入波，創出個人新紀錄。值得一提，梅拿曾於1969至70年連續16場為拜仁入波，屬於球會史上最長連續入球紀錄球員，羅拔佬有機會超越呢位已故名宿。

另外，拿高斯文執教拜仁第6場比賽終於贏波，佢將勝利歸功於上任主帥費歷克：「呢個冠軍係上季嘅獎勵，因為費歷克協助隊奪得上季德甲冠軍，呢個獎係屬於佢，我哋今場攻守表現都有明顯改善，值得高興。」

拜仁將於下場聯賽對科隆，雙方曾於上月熱身賽交手，拜仁輸2比3，就睇下今次可唔可以報到仇。