網上形式實時較勁　「奧翔」校際賽活力滿Fun

由港協暨奧委會奧夢成真主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「奧翔」計劃過去3年與學校緊密合作，派出現役及退役運動員擔任運動教練，藉此鼓勵學生多做運動，建立健康生活習慣。由計劃推出的「第二屆校際體能挑戰賽」於5月11日至6月30日舉行，吸引多達29間學校、超過500名學生參加，為疫情下的學生帶來一點活力。

賽事今年在29間參賽學校獨立舉行，並以網上形式實時比賽，最終由紡織學會美國商會胡漢輝中學贏得全場總冠軍，至於男、女子團體冠軍則由荃灣聖芳濟中學及九龍真光中學所得，另外亦有10個新紀錄產生。

霍震霆：推廣體育由學校開始

港協暨奧委會會長霍震霆認同：「推廣體育長遠要由學校開始，賽馬會「奧翔」計劃於過往三年共派出44名現役及退役香港運動員擔任教練，到86間中學進行一系列體適能及專項運動活動，既能宣傳奧林匹克精神，又能讓學生對體育提升興趣，一舉多得。」計劃亦將繼續發掘有潛質的中學生加以培訓，為本地體壇做好先導形式的作用。同時給予對體育事業感興趣的學生提供適切的「體育職業導向」。他又表示：「體育不只是談成績，還有好多正面價值觀，對學生來說是很好的課題，特別藉此計劃，可以從運動員教練身上，學到寶貴的經驗及知識。」

港協暨奧委會義務秘書長王敏超表示，賽事在疫情下舉行面對不少挑戰，對最終參與比賽人數都非常滿意。他希望學生藉比賽激發做運動的興趣：「我們近年集中推廣體適能，是想鼓勵更多學生做運動，同時讓他們透過計劃找出適合自己的運動。網上比賽的話就沒有距離、人數限制、只是要同時進行，運動員與時間競賽，都可以是個選項，希望下屆賽事規模更大，有更多學校參加。」關於未來挑戰賽比賽形式，王先生表示不排除吸收過去兩屆實體及線上的比賽方式的經驗，合併發展，令更多學校及學生受惠。