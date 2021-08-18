頂薪續約4年　艾賓特盼在76人退役

NBA球隊76人周三（18日）在社交網站發布一張艾賓特與球隊老闆哈里斯（Josh Harris）合照，並寫道「艾賓德不會去其他地方」，正式宣布與這名當家球星提前續約，雙方將簽下4年長約直至26/27球季，據報將屬頂薪1.96億美元合約。

2014年探花艾賓特與76人於2018/19球季簽下5年1.48億合約，惟當時合約中卻包含傷病等各種複雜的條款；然而球隊今個夏天卻開出4年1.96億頂薪兼全額保障合約，成功留住這名原定下季便約滿的內線長人，在控衞西蒙斯（Ben Simmons）盛傳被交易下，艾賓特將成球隊未來爭冠關鍵一員。值得一提在合約最後一年，艾賓特更擁有球員選項，屆時已經32歲的他將可選擇跳出合同成為完全自由球員。

現年27歲的艾賓特上季雖受右膝半月板撕裂影響，仍打出個人最佳表現，於常規賽出戰51場，場均奪到28.5分、10.6籃板、2.8次助攻、1次搶截、1.4次封阻，帶領球隊成為東岸榜首，兼躋身最佳陣容二陣、最佳防守陣容二陣，以及成為常規賽MVP第2名。

由2014年新秀賽季效力至今，艾賓特斷斷續續受傷患困擾，頭2季更因傷未有上陣任何一仗NBA賽事，他於續約後表示相當感恩：「我想在費城結束我的職業生涯，所以這是我實現夢想的機會，我只是感謝能來到這裏。」至於76人老闆夏里斯亦對這名主力讚不絕口：「艾賓特在球隊中展現出極強領導力，我非常感激他在未來至少6年選擇留隊。」