曼城出奇招！想簽英國最高射手

曼城遲遲未簽到熱刺射手哈利卡尼，領隊哥迪奧拿上場英超焗排「無鋒陣」之下，結果輸波收場，哥帥依家非常焦急，希望盡快簽入前鋒。英國《每日郵報》指曼城派出球探，考察英格蘭第5級別聯賽球隊索利赫爾摩爾嘅新星侯迪連，呢位21歲前鋒身高2米06，係現時英國球壇最高球員，莫非哥迪奧拿想轉玩高空波？

阿古路離隊之後，曼城只剩下加比爾捷西斯1位正前鋒，但呢位巴西國腳水準不穩，哥迪奧拿唔多信任佢，收購哈利卡尼遇到阻滯，有傳熱刺今季唔會放人，如果曼城「增鋒」問題再拖延落去，勢必影響球隊成績。

因此，會方已經做定第二手準備，一旦收購哈利卡尼失敗，都有「Plan B」頂上，比較令人意外係「藍月亮」竟然睇中名不經傳嘅侯迪連，曼城嘅球探近日翻睇索利赫爾摩爾早前對諾士郡嘅熱身賽片段，並會喺周六(21日)入場睇索利赫爾摩爾嘅聯賽，觀察侯迪連表現。

侯迪連上季上陣35次射入9球，早前已經傳出英冠球隊米杜士堡、卡迪夫城有興趣簽佢，呢位高佬前鋒眼角高，表示想接受新挑戰：「我依家好享受喺索利赫爾摩爾嘅生活，當然如果有機會，都想踢英超同歐聯。」侯迪連明顯希望想加盟大球會，如果曼城出手簽佢，佢應該會樂觀入「城」。

講起英超史上高大前鋒，最著名1位必定係前英格蘭國腳高治，呢位身高2米01嘅射手曾經效力熱刺、阿士東維拉、利物浦、史篤城等多支球隊，亦曾經為英格蘭國家隊上陣42場入22球。

侯迪連比高治更加高大，體格亦更強壯，相信有能力應付英超賽事。