隔離酒店同層3宗確診　何南慧竹篙灣再隔離

香港游泳代表何南慧出戰東京奧運後返港，並於本月10日完成隔離返回體院宿舍，惟早前隔離入佳的灣仔帝盛酒店出現3宗確診個案，位於同樓層的何南慧昨日被送往大嶼山竹篙灣檢疫中心，再隔離7日。

何南慧早前隨香港游泳代表隊出戰東京奧運，本月3日從日本回港，和泳隊其他成員入住灣仔帝盛酒店，並於10日完成隔離離開酒店，而她亦回到體院宿舍。惟近日該酒店的307及305房都有人「中招」，累積3宗確診個案，位於同樓層320房的何南慧昨日下午收到消息，需要在竹篙灣檢疫中心再隔離7日。

何南慧接受《東網》訪問表示，「現時身體狀況良好，沒感到異樣。原定於今周起增加訓練量，備戰9月的香港短池賽，以達標去世錦賽，訓練計劃稍被打亂。」

這位19歲小將今屆奧運有份出戰4x100自接力項目，說到人生首個奧運會，她心情仍然興奮：「由達標比完奧運，比想像中快得多。之前去過亞運等大型賽事，但奧運真的很不一樣規模大得多。日本排除萬難堅持舉辦奧運，真的不容易。」

她表示，今屆奧運受疫情影響，氣氛難免失色，但她對於當地人的熱情印象深刻：「我們坐車去比賽場地，沿途都會有日本市民和我們揮手，小朋友更舉牌支持，真的很窩心。有機會我希望再去多次奧運，感受一個真正的奧運會。」