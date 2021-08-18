多名失業兵入選U23　郭嘉諾望繼續履行使命

香港職業足球員協會（HKPFA）周三（18日）續於賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC)，為失業球員舉行第2次訓練，早前足總公布U23港隊球員名單，當中5名「無班落」的入選球員包括黎培基、張俊軒等亦有現身操練，而義務領軍的前天水圍飛馬教練郭嘉諾則表示自己望履行使命，在另一面幫助年輕球員及推動香港足球發展。

「其實球員入選咗仲徬徨，佢哋好多會諗自己即將參加一個大型比賽，但會唔會因為無班落，而影響出場機會，甚至即刻被踢出名單。」黎培基、張俊軒、謝家榮及黃智康4名前愉園球員順利入選U23港隊的25人大軍，惟他們暫時未有班落，只能待在HKPFA跟操，郭嘉諾表示這或多或少對球員有一定影響，希望自己今次義教「做得幾多得幾多」，在另一面推動香港足球發展，他透露之後將安排友誼賽，對手暫時屬甲組球隊，以進一步提升球員狀態。

相反HKPFA陣中亦有部分適齡球員未能成功入選，曾多次率領香港青年軍出戰大型國際賽事的「郭sir」坦言這亦是自己今次來到這裏義教的另一目的，希望盡力幫助每一位年輕球員，將使命延續下去：「每層梯隊大型賽事基本上只踢一次，包括接下嚟嘅亞洲盃甚至2022年亞運，其實在座好多98、99、00後以往都跟開我，原本理應順理成章咁代表U23，但最後因為今個暑假發生嘅事令佢哋無得踢，我認為係好不幸。」他續指自己在整個暑假大約收到超過20多個球員求助電話，令自己反思可以如何幫助他們。

前愉園後衞張俊軒有份入選U23的25人大軍名單，惟暫時未有班落，他表示自己已第2次來跟操，一直亦有跟隨甲、乙組球隊操練，但暫時仍未能夠適應天氣問題：「始終甲、乙組練夜晚，太耐無日頭練波，又好熱搞到好似有少少中暑。」對於最終能否代表U23出戰亞洲盃外圍賽，Marco坦言有一定擔心，始終一眾「有班落」球員體能及狀態相對較自己優勝，希望能慢慢追回進度。

至於同樣入選U23港隊大軍名單兼未有班落的前愉園中場黎培基，則直言「狀態一定無」：「依幾個月放假飲食好唔自律，真係肥咗好多，加上好耐未有喺草地踢波，希望喺到盡快谷起狀態。」U23港隊將於8月30日一連6日舉行定期訓練，他希望屆時盡量表現最好自己，目標成功入選最終名單：「我見好多其他中場都有班落，希望唔好咁輸蝕，把握剩低2星期盡快喺到追番水平，證明畀教練睇我值得入選。」