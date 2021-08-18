「後美斯時代」西甲神射手成兩老之爭

美斯轉投巴黎聖日耳門之後，由佢壟斷咗5季嘅西甲神射手殊榮，今季將會落入邊位球員之手，引起熱議，兩位老將賓施馬、蘇亞雷斯被睇好會成為「美斯接任人」，最大機會奪得西甲神射手。

由2009/10年球季開始至上季，近12個球季有11季由美斯或者C朗奪得西甲神射手，其中美斯攞咗8次，包括近5季都成為佢嘅囊中之物。至於唯一打破「美C」壟斷局面，只有2015/16年球季嘅蘇亞雷斯，該季佢射入40球。

現年34歲嘅蘇亞雷斯寶刀未老，上季西甲為馬體會轟入21球，排射手榜第4位，撇開入30球嘅美斯唔計，「哨牙蘇」只係少並列第2位嘅賓施馬、謝拉特摩蘭奴2球。

值得留意，效力維拉利爾嘅謝拉特摩蘭奴上季23個聯賽入球，有10球來自12碼，賓施馬、蘇亞雷斯分別只有1球同3球係12碼，可見兩人入球「含金量」更高。

賓施馬上場西甲對艾拉維斯，立即梅開二度，先聲奪人。另外，巴塞隆拿新兵迪比近期喺熱身賽頻頻入波，加上佢可能接替美斯成為巴塞「劊子手」，將有唔少入波機會，亦有望跑出。