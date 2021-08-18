玩轉花都名勝　巴黎奧運繼續為港將打氣

香港在東京奧運取得佳績，讓全城掀起一股體育狂熱，除了「mark實」緊接着的殘奧、全運及杭州亞運，更急不及待2024年巴黎奧運。花都處處都是名勝古跡，到底舉世聞名的艾菲爾鐵塔、巴黎大王宮美術館、協和廣場等，如何「改頭換面」？一眾港將，包括「193劍神」張家朗將在哪裏再創高峰？讀者可以「做定功課」。3年後，巴黎見。

巴黎大王宮美術館劍神出招

香港市民最期待的巴黎奧運項目，必數劍擊，皆因「193劍神」張家朗將於男子花劍個人賽，力爭衞冕，巴黎大王宮美術館能否成為他的「福地」？擁有百年歷史的巴黎大王宮美術館，位於巴黎第8區的香榭麗舍大街，除了是Chanel時裝騷的御用伸展台，還會舉辦不同展覽和活動，包括2010年劍擊世錦賽。為迎接奧運，巴黎大王宮美術館去年展開耗資5億歐元、為期4年的翻新工程。除了劍擊，跆拳道賽事也會在此舉辦。

艾菲爾鐵塔沙排三鐵激戰

巴黎地標，「唔准諗即刻答」，十有八九都會想起艾菲爾鐵塔。鐵塔下的戰神廣場，是法國民眾聚集地，每年國慶，都有成千上萬人觀賞煙火，2018年世界盃決賽，更有9萬人「迫爆」見證法國封王。這裏將搭建臨時戶外場館，舉辦沙灘排球賽事。而連接艾菲爾鐵塔和夏樂宮的耶拿橋，亦會改裝成三項鐵人、公路單車、田徑（馬拉松、20公里競走）及游泳（10公里馬拉松游泳）的觀賽區。22歲的「鐵人」奧斯卡，今屆奧運以香港最年輕選手身份，名列第33，寫下港隊最佳成績，下屆有望在鐵塔下，再創高峰。

協和廣場霹靂舞展街頭文化

建於1757年、佔地8.4萬平方米的協和廣場，是巴黎最大，也是最著名的廣場，皆因18世紀法國大革命時，人民曾在這裏安裝斷頭台，處決路易十六和他的皇后瑪麗。這片改革之地，最適合的，當然是新增項目，包括在巴黎奧運迎來「處子秀」的霹靂舞，以及在東京奧運大獲好評的滑板、小輪車花式及3人籃球。這些源自街頭，被歸類為「次文化」的項目，能夠踏足奧運殿堂，對體育界來說，何嘗不是一場改革呢。

網球足球盡在經典場地

巴黎奧運除了「sell」名勝古跡，當然少不了「真」體育館，包括舉行法國網球公開賽的地點、著名「網球聖地」羅蘭加洛斯球場，以及巴黎聖日耳門（PSG）的主場王子公園球場。前者將舉辦網球和拳擊賽事，後者則舉辦部分足球賽事。相信法國男足在歐國盃、東京奧運接連慘遭「滑鐵盧」後，主場球迷勢更落力打氣，助他們重返巔峰。