港將凱旋而歸　恒基頒發近2千萬獎金

為嘉許香港運動員於東京奧運創佳績，恒基精英運動員嘉許計劃向今屆奧運取得前8名的18名運動員，頒發1937.5萬萬元獎金。勇奪兩面銀牌的「混血飛魚」何詩蓓，聯同銅牌得主女子乒乓球隊及空手道的劉慕裳等香港代表周三（18日）於國際金融中心出席頒獎典禮，吸引大量市民圍觀，以熱烈掌聲歡迎。

恒基精英運動員嘉許計劃於2018年成立，今屆奧運獎金大幅提升，個人項目金牌由300萬元增至500萬元，另外銀牌和銅牌亦分別增至250萬及125萬元，另外計劃受惠者更擴大至取得前8名的運動員。

「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan）於東京奧運贏得100米及200米自由泳銀牌，成為香港首位於同屆奧運會贏兩面獎牌的運動員，共獲得500萬港元獎金。Siobhan表示，今屆奧運存在很多變數，感恩最終能順利舉行，她同時感謝政府、恒基、市民、教練、隊友的支持，自己才能取得好成績。奧運結束不久，Siobhan已經重投訓練，為其他賽事作準備：「這個星期就要飛去歐洲比賽，之後就要備戰國際游泳聯賽（ISL），所以下半年其實還有很多比賽，希望大家繼續支持我。」

羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪東奧得第4名，為該項目歷來最佳成績。愛心「爆棚」的謝影雪表示，已經將部分獎金捐給本地動物機構，支援流浪動物。她表示，家中愛犬為她帶來很大動力，故她想為流浪動物出一分力：「我也想趁着香港運動員關注度提升時，向大家呼籲領養動物。」鄧俊文和謝影雪10月將赴丹麥及法國參賽，年尾則會出戰世錦賽。

滑浪風帆代表陳晞文於東奧得第8名，突破在倫敦奧運時的成績（第12名），收穫312,500元。即將結婚的她透露，獎金將用於婚禮上，而奧運之後她將會專注讀書，完成學位課程。

今屆奧運之後，香港隊關注度急升，劉慕裳（Grace）認為更多人支持香港運動員絕對是好事，有助推動運動。身旁謝影雪笑說：「很多人想做她的男朋友啊！」Grace多謝港人支持，11月她將出戰世錦賽，望再贏下獎牌：「大家有沒有發現，我總是拿銅牌，今次好想轉下顏色！」