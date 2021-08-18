蘇慧音：用獎金幫爸爸乒乓球中心翻新

香港乒乓女子隊在東京奧運以全土炮陣容勇挫德國，為港乒摘下一面銅牌，杜凱琹、李皓晴、蘇慧音聯同男乒的黃鎮廷，周三（18日）一同出席恒基精英運動員嘉許計劃頒獎典禮，四人均希望將所得的獎金用於推動本地乒乓球發展，亦期望體院及政府對香港運動員的支援更多，讓運動員可以專心一意投入訓練和比賽，繼續成為港人的驕傲。

港隊在東奧取得1金2銀3銅的佳績，恒基地產向港隊在東奧獲得前8名的18位運動員頒發逾1937萬元獎金以兹鼓勵，乒乓球隊除了在女團奪得銅牌外，亦分別在女單及混雙殺入8強，4名乒乓球運動員均對商界的支持感到高興，而他們都異口同聲地說希望將所得的大部分獎金，用在推動本地乒乓球發展，當中蘇慧音（Minnie）會將獎金用在父親開辦的乒乓球訓練中心：「我想在球館的地板加上地膠，再裝修翻新一下，希望到來學打波的小朋友可以有個更加好的環境，打得更加開心。」Minnie亦說會用獎金買禮物送給家人，「這麼多年來都沒有送過些好禮物給家人，他們想要甚麼都盡量去滿足他們！」黃鎮廷亦有類似的構思，希望獎金可用作推動乒乓球在港的發展：「請屋企人食飯是基本，其他支出要想清楚，我的能力有限，看看如何可以令乒乓球在香港發展得更加好。」

東奧雖然才剛過去不足兩周，不過李皓晴說要將女團銅牌的榮耀放下，才可以繼續前行，繼續爭取好成績：「其實一個比賽完結了，就要放下，不然就會給自己一個好大的包袱，完了我們就當從零開始，之後的亞錦賽、世錦賽就當自己甚麼都沒有的去打。」李皓晴透露，乒乓球隊上下在完成隔離後，已重投訓練數天，並將目光放到之後的比賽，包括九月在多哈舉行的亞洲錦標賽，團隊亦以站上頒獎台為首要目標。已將粉紅色頭髮染成紫色的Minnie則指自己不會隨隊出戰亞錦賽，將留在港養傷：「我的右手已受傷很久，在奧運期間亦有惡化趨勢，所以會在這段時間專注復康，希望在世界賽有更好發揮。」

早前競走一姐程小雅提到，擔心自己在奧運後的每月訓練資助，會因沒得獎牌而大幅鋭減，4人都齊指體育學院提供予運動員的資源充足，Minnie說尤其在心理和醫療上的輔助，讓他們可以放心地挑戰身體極限。李皓晴和杜凱琹則受惠於體院的精英運動員學習計劃，目前在香港教育大學就讀二年級，一起開拓乒乓事業外的天地。黃鎮廷則相信，隨着香港運動員的國際比賽成績愈來愈好，體院在金錢上的資助會愈來愈多。