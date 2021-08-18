賓菲加星散　燕豪芬極速撻着敲客Ｗ

歐聯第4圈外圍賽首回合，葡超球隊賓菲加會喺主場迎戰荷甲勁旅燕豪芬，兩支球隊都係歐洲賽常客，實力接近。賓菲加今季陣容變化頗大，球員要時間適應，相反燕豪芬保留基本班底，加上唔少新星冒起，季初火速入局保持長勝，狀態明顯更好，有望先拔頭籌，客勝咪錯過。（Now 643、有線656及616台周四凌晨3時直播）

賓菲加每季都「例牌」進行陣容大執位，除可減少開支，集中火力尋覓或培育新星之外，亦可從中整頓實力，為新球季做好準備。季前佢哋賣走柏迪連奴、紐奴泰華利斯等多位球星，至於重點新兵烏克蘭前鋒耶梅卓克上場聯賽先至首次擔正，加上外借回巢嘅卡路士雲尼斯奧斯又被打入冷宮，球隊合作性存疑。教練佐治捷西斯近期不斷試用雙中堅及3後衞陣式，但喺中堅主力維頓漢因大腿受傷抖3星期後，今場好可能被逼踢番雙中堅守住防線，賓菲加似乎仍未搵到最佳陣式。

相反，今場作客嘅「PSV」燕豪芬除當耶爾馬倫同杜費斯離隊之外，上季主力基本上都留隊，多位新星亦準備爆發，19歲英格蘭小將馬度基已逐漸代替當耶爾馬倫嘅位置，球隊攻擊力仍然強勁。況且燕豪芬為留力踢今場大戰，上場聯賽專登收起馬里奧葛斯、艾蘭沙維等主將，結果作客照樣輕取荷華高斯2比0，開季6場賽事獲得全勝，包括對上兩圈外圍賽對加拉塔沙雷及米迪蘭特，主客兩回合錄得4戰4勝，氣勢強勁，今場隨時反客為主，3.1倍客勝更加不容錯過。