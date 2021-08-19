阿仙奴掟6,200萬鎊簽2星　周日即鬥車

喺英超開鑼戰輸波嘅阿仙奴，近日轉會市場積極進行救亡，周四(19日)成功傾掂皇家馬德里中場馬田奧迪加特，以及錫菲聯門將蘭斯達爾，2單轉會合共6,200萬鎊，預計會喺24小時之內落實，趕得切喺周日(22日)主場迎戰車路士嘅大戰候命。

22歲嘅馬田奧迪加特係挪威國家隊隊長，年初曾以借用身份加盟阿仙奴，表現獲球會賞識，「兵工廠」今個夏天亦志力將佢收購，隨住馬田奧迪加特向皇馬表明希望過檔，兩間球會近日積極談判，終於成功達成協議，阿仙奴先支付2,800萬鎊，另加400萬鎊浮動條款。據報呢位挪威新星周三(18日)已經飛到倫敦做體測，由於佢已接種疫苗，所以唔需要進行隔離，周日鬥車路士有望上陣。

傾掂馬田奧迪加特後，阿仙奴再簽埋英格蘭國家隊門將蘭斯達爾，據報阿仙奴以2,400萬鎊轉會費+600萬鎊浮動條款，成功說服錫菲聯放人。錫菲聯周四凌晨英冠作客0比4不敵西布朗，蘭斯達爾已經冇喺大軍之內，領隊祖簡奴域賽後亦證實轉會即將完成：「蘭斯達爾係球隊1號，喺大戰前失去佢肯定唔理想，但錫菲聯降班後，我哋好難留得住蘭斯達爾。」預計呢位英格蘭門將轉會後，會先擔任賓特尼奴副手，但阿仙奴就睇好佢可以喺不久將來接任正選位置。