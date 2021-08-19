港隊慶功　東奧英雄獲頒發表揚狀

雙料銀牌得主何詩蓓、空手道銅牌得主劉慕裳、香港羽毛球混雙組合鄧俊文、謝影雪、劍擊隊的吳諾弘等有份出征日本東京奧運的香港運動員周四（19日）早上參與巴士巡遊之後，中午於西九文化區戲曲中心出席返港歡迎儀式，並獲頒發表揚狀。

香港隊於今屆奧運派出46名運動員出賽，最終不負眾望，勇奪1金2銀3銅共6面獎牌，另在多個項目取得前8名佳績，為香港史上最佳成績的一屆。行政長官林鄭月娥讚揚香港運動員在奧運展示非凡實力，而且迎難而上，體現「打不死的香港精神」。

運動員要踏上頒獎台絕非輕易，對於要兼顧學業的年輕運動員，更是難上更難，學業兼優的何詩蓓無疑是值得參考的例子。「每人每日只有24小時，所以一定要善用每一分每一秒，尤其是當我還是學生時，兼顧兩者真的不簡單，要好好分配時間，適當時間做適當的事。」她表示，退役後希望重返校園，成為兒童心理學家，但在此之前將全心投入游泳事業：「當你有一個夢想時，我就會一直朝著這個目標進發，幾辛苦都好，都要捱過去，因為雖然現在犧牲了很多，但一切都是值得的。」

何詩蓓、劉慕裳、蘇慧音、李皓晴、杜凱琹、鄧俊文、謝影雪及伍家朗早上有份參加巴士巡遊，期間大批市民熱烈揮手夾道歡迎，場面熱鬧。香港羽毛球「一哥」伍家朗表示，第一次參加如此盛大的慶祝活動，為自己運動員身份感自豪：「第一次有這種待遇，從未參加巴士巡遊，見到大家如此支持我們，未來都好想用運動員正面形象，做一個好榜樣給香港市民。」

謝影雪和鄧俊文連日來出席多個港隊慶功活動，「阿雪」表示，市民踴躍支持令她深受感動：「奧運時沒有觀眾，今次終於可以近距離見到市民，親身感受他們熱烈的支持，覺得好開心。」鄧俊文亦感到驚喜：「今日是平日，大家都要返工，但都有這麼多人和我們打氣，終於有機會面對面和他們說謝謝。」

今屆奧運獲獎運動員固然值得嘉許，但其他運動員不屈不撓的精神亦值得學習。伍家朗表示已經放下東京奧運失利之痛，重新出發：「隔離時自己一個在房內都會回想整個奧運旅程，總結自己失利原因後，現在需要向前看了。今年還有很多比賽，年底又有世錦賽，不可以浪費太多精力在已經發生了的事情上。」

首次出戰奧運的香港跨欄運動員陳仲泓喜見更多人關注香港運動員，他表示會繼續專注做好自己：「奧運之後，生活一切如常，我仍是一個普通香港人。下年都重要，想試多一次去亞運，會盡力達標。」這位30歲港將透露，跑完奧運之後雙腳筋腱發炎，今年很大機會不會參加其他比賽，將展望來年亞運會。