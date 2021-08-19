初次參加歡迎儀式 吳諾弘：好想隊友一起見證

香港男子花劍隊歷史性殺入東京奧運團體賽，最終以第七名為東奧旅程畫上句號，雖未完美，但熱血拼勁得到港人力撐，21歲的吳諾弘（Lawrence）初登五環舞台，敢試敢搏的進攻打法大獲好評，最後一戰力拼至大腿拉傷仍不放棄，周四（19日）他出席港府歡迎儀式時表現雀躍，惟表示遺憾幾位隊友因到內地準備全運會而未有同行：「好想和他們一起參加。」

吳諾弘在東奧名次賽對埃及一役，不慎拉傷大腿內側肌肉，但表現絕不「揸流攤」，堅持作戰贏盡掌聲，就連教練Gregory Koenig都稱讚他值得信賴。Lawrence指自回港後一直都休息養傷，還未恢復訓練，大腿恢復情況理想，日常行走已不覺痛，不過仍未可以太大動作伸展，以免再次觸發患處。初次出席代表團返港儀式，Lawrence沒有參加早上的巴士巡遊部分，他對儀式過程感好奇，唯獨因一小事而感到遺憾：「儀式很隆重，好想隊友跟我一起，很可惜他們已經到內地備戰全運會。」

8月初從東京返抵香港，Lawrence在酒店隔離期間，和在深圳的隊友「金牌劍神」張家朗、「大師兄」張小倫和蔡俊彥一同在網上開直播，每次開播都吸引超過一萬人收看，非常有號召力，對於香港市民的支持，他多次表達謝意：「好多謝大家支持，大家的支持對我來說是動力，有誰不想有人支持自己！」

除了開直播和網民、隊友交流外，Lawrence透露在房間內的其他時間都在整理奧運旅程的思緒，愈是回顧就愈是不捨：「開始不太捨得，就算回港隔離時我還覺得很興奮，但直至隔離尾聲時，就覺得『啊！奧運真的要完結了。』期待了這麼久的奧運會就此完了，有點不捨。在整個奧運過程，我都有拍片作紀錄，開始慢慢剪片整合，一路回顧整個過程，很想念全情投入在奧運的感覺。」不過他說未有計劃公開拍攝片段，全都會自己珍藏回味。

行政長官在上周二公布一系列支持體育發展的政策，當中包括劍擊館擴建，Lawrence對此表示歡迎：「擴建當然是好事，劍擊隊的人都比較多，迫就一定，以前也有不少師兄反映劍館擠迫。」他說目前各隊分時段訓練，擠迫情況有所緩和，不過不時都有重疊時段，「那段時間便最爆」，他相信擴建可以令整個團隊的訓練效率提高，不用坐着等空置的劍道。Lawrence補充目前劍擊館約有12條劍道，他笑指「希望擴建後可以（使用的劍道會）多一個double！」