香港隊　安頓重返足總　成新一任技術總監

香港足球總會周四（19日）宣布委任安頓（Carlos Antón）為新一任技術總監，他曾於2016至2018年擔任香港足總菁英發展教練，其後更轉任青年隊主教練，但在2019年9月亞青盃外圍賽集訓期間卻被指處罰違反紀律的球員過嚴，終於2020年3月約滿離職。安頓於今日正式履新，將替足總的長遠發展制定和實施具創意的鴻圖大計，以及為各項活動和計劃的推行提供國際級專業建議。

安頓持有運動心理學碩士學位、運動與科學學士學位，以及歐洲足協專業教練牌照。作為西班牙人，他在歐洲擁有近20年豐富的足球管理、教練、球探和教學經驗。此前安頓亦曾於歐洲多間著名球會出任領隊、教練、球探、導師等職位，包括英格蘭的打比郡、布里斯托城，以及西班牙的馬拉加、皇家馬德里、萊佩聖羅克等。在重新加入香港足總前，他是科威特足總的高級國家隊教練。

香港足總行政總裁譚秋朗對安頓的加盟表示歡迎：「我很高興安頓重返香港足總擔任技術總監。安頓在理論與實踐方面都擁有豐富的知識，並相當了解香港的足球文化。他的敏銳、智慧和領導力令我留下深刻印象。他憑藉堅強意志，期望竭力加快香港足球的發展，同時提升各級球員的質素和表現，我相信他的眼光、熱誠和專業才能將帶領我們實現引以為傲的目標。」

至於安頓對此任命同樣感到高興：「我很榮幸有機會再次加入『香港足球大家庭』繼續完成我的使命，為香港足球打造永恆的財富。為了在這個新崗位上精益求精，我承諾跟夥伴、球會、球員和各持份者通力合作，實現我們推動香港足球的共同願景，讓這項有意義的運動為本地球迷帶來樂趣和能量。我謹此感謝董事會的信任，並期待與董事會成員、管理團隊和同事緊密合作，在未來日子為香港足球發展帶來更強大的影響。」