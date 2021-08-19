湖人籃網合演聖誕大戰　占士連續15季參與

NBA新球季將於美國時間10月19日展開，周三（18日）率先公布揭幕周及「聖誕大戰」賽程，當中揭幕戰將上演去屆「翻版東岸準決賽」，由應屆NBA總冠軍盟主公鹿於主場硬撼籃網；另外2支勁旅湖人、籃網亦合演「聖誕大戰」，勒邦占士更連續15季有份參與，打破已故球星高比拜仁的紀錄。

NBA新季揭幕戰經已上演矚目大戰，由應屆NBA總冠軍盟主公鹿主場硬撼籃網，這仗去屆「翻版東岸準決賽」絕對張力十足，事關公鹿當時僅因對手杜蘭特3分「踩界」絕殺失敗，才得以在第7場險勝對手晉級東岸決賽；另外同日還有湖人主場迎戰勇士，「大帝」勒邦占士與「咖哩仔」史提芬居利2名超級球星再次正面交鋒。

除此之外NBA同時公布新球季「聖誕大戰」戲碼，當中焦點賽事必屬湖人主場火併籃網，兩支球隊為了挑戰NBA總冠軍皆組成了「三巨頭」，湖人方面擁有勒邦占士、安東尼戴維斯及新加盟的韋斯布克，至於籃網則有杜蘭特、占士夏登及艾榮領軍。相反祖傑效力的金塊卻於「聖誕大戰」未有賽事，令這名塞爾維亞中鋒成為了自2008年每季只打5場「聖誕大戰」以來，首位缺席的衞冕常規賽MVP球員。

值得一提勒邦占士將自2007-18年賽季起連續15季參與「聖誕大戰」，超越已故球星高比拜仁連續14次的紀錄，至於生涯累積16次參戰亦成功追平高比拜仁，並列史上第一。另外勒邦占士目前在「聖誕大戰」已經累積383分，僅差13分便能超越高比拜仁的395分，有望成為得分王。